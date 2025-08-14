Long Châu và Foripharm hợp tác đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng

(VTC News) -

Dựa trên nền tảng y tế vững vàng, hai đơn vị cam kết mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng, đồng thời, góp phần xây dựng môi trường dược phẩm minh bạch, đáng tin cậy, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Giữa những biến động của thị trường dược phẩm, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, đạt chuẩn kiểm định đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng.

Với cam kết bền vững về chất lượng và minh bạch xuất xứ, Long Châu và Foripharm cùng hợp lực mở rộng kênh phân phối sản phẩm chính hãng, hướng tới mục tiêu dài hạn nâng cao nhận thức cộng đồng, và chung tay góp phần lành mạnh thị trường dược phẩm.

Mối quan hệ song hành giữa Foripharm – đơn vị sở hữu hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất và Long Châu với nguồn lực 18.000 dược sĩ cùng hệ thống hơn 2.222 cửa hàng phủ khắp toàn quốc được kỳ vọng sẽ mang những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, trải nghiệm tiện lợi và an toàn hơn cho người dân Việt Nam.

Long Châu đã đặt chân đến những miền đất xa xôi, để trao sức khỏe, gửi yêu thương và thắp lên tinh thần sẻ chia.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình thăm khám và tư vấn, nhằm khuyến khích xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Đại diện Foripharm chia sẻ: “Tại hệ thống Nhà thuốc Long Châu, khách hàng dễ dàng tìm thấy những sản phẩm quen thuộc của Foripharm như sâm nhung bổ thận TW3 hỗ trợ tăng cường chức năng thận, nâng cao thể lực; hay hoạt huyết thông mạch TW3 giúp tăng tuần hoàn máu, giảm tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt.

Sản phẩm được bào chế từ dược liệu thiên nhiên và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, mỗi sản phẩm đều giữ trọn dược tính quý, đảm bảo hàm lượng hoạt chất tối ưu cho hiệu quả sử dụng. Foripharm chú trọng minh bạch nguồn gốc, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm, mang đến những lựa chọn chăm sóc sức khỏe an toàn và tin cậy cho người dùng”.

Long Châu cùng Foripharm cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Được biết, Foripharm là một trong những đơn vị đầu ngành trong cả nước với những sản phẩm thuốc được bào chế từ các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm tra chất lượng đạt chuẩn GLP, kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP…

Các sản phẩm chính hãng từ Foripharm hiện đã có mặt tại toàn bộ hệ thống nhà thuốc Long Châu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người dùng.