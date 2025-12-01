Lớn lên không biết mặt cha ruột, cô gái tìm được ông sau 20 năm nhờ Facebook

(VTC News) -

Queen Soulara Kadija Tall (27 tuổi) là nhà sáng tạo nội dung đến từ Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Cô lớn lên cùng mẹ (hiện đã xa cách) và hai chị gái. Từ nhỏ, sự thiếu vắng hình bóng người cha chưa bao giờ khiến cô thắc mắc, bởi với cô, “chỉ có cha hoặc mẹ” là điều hoàn toàn bình thường. Gia đình hiếm khi nhắc đến người đàn ông có tên trong giấy khai sinh và mỗi khi Queen Kadija hỏi, mẹ cô “luôn im lặng”.

Queen Soulara Kadija Tall tìm thấy người cha thất lạc từ lâu của mình trên Facebook sau 27 năm.

Bước ngoặt đến vào tháng 7/2025, khi Queen Kadija quyết định xem lại giấy khai sinh của mình. Tên người cha là Mountaga Tall, 69 tuổi, hiện ra trước mắt. Sau đó, cô xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy có dòng máu Guinea. "Tôi biết ngay ai là cha mình", cô nói.

Từ manh mối đó, Queen Kadija lên Facebook và đăng thông tin tìm người. Những tình nguyện viên được gọi là “thiên thần tìm kiếm” nhanh chóng hỗ trợ, lần ra một số địa chỉ nơi Mountaga từng sinh sống. Trong số đó có một địa chỉ ở Atlanta, Georgia (Mỹ) gần nơi người yêu cô đang sống.

Queen Kadija chụp ảnh cùng cha khi mới chào đời.

Queen Kadija cùng người yêu là Damirrea (34 tuổi) tìm đến địa chỉ này và gõ cửa, nhưng Mountaga không còn ở đó. Không bỏ cuộc, cô viết bài đăng thứ hai trong một nhóm Facebook khác có tên “The Girl Code Atlanta”, kể lại câu chuyện của mình và "cầu viện" cộng đồng.

Bài đăng viết: “Chào các chị em, tôi đang cầu xin từ tận đáy lòng mình, xin hãy giúp tôi. Tôi đang tìm cha ruột và thông tin gần đây cho thấy ông có thể sống ở khu vực Atlanta, Georgia. Tôi không biết ông còn sống hay không, nhưng tôi cầu nguyện là ông vẫn còn sống".

Chỉ trong vòng một ngày, hai người đàn ông tự xưng là anh họ đã nhắn tin cho cô. Queen Kadija lập ngay nhóm trò chuyện với họ. Cả hai xác nhận họ có quan hệ họ hàng thật sự và nhanh chóng chuyển số điện thoại của cô cho Mountaga.

Khoảnh khắc quan trọng nhất xảy đến vào ngày 30/7/2025. Queen Kadija bất ngờ nhận được cuộc gọi WhatsApp từ chính người cha mà cô chưa từng gặp, gọi từ đất nước Guinea, Tây Phi, nơi ông đang sinh sống.

“Lần đầu tiên nói chuyện với cha, tôi đã không tin nổi. Tôi đã khóc ngay lập tức khi nghe giọng ông”, cô xúc động kể lại.

Kadija nhận được cuộc gọi từ cha mình vào ngày 30/7 từ Guinea.

Ngay khi cô nghe máy, người cha mở lời: “Kadija, cảm ơn Chúa, cha đã cầu nguyện cho điều này". Trong cuộc trò chuyện kéo dài, ông kể cho con gái về mẹ cô, về các chị gái và cả những biệt danh mà họ dùng từ thời thơ ấu khi được nhận nuôi. Những ký ức ấy là thứ mà cô chưa bao giờ được biết đến.

Queen Kadija chia sẻ rằng tuổi thơ của cô từng có những giai đoạn rất khó khăn, thậm chí từng nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời. Nhưng vào ngày cô nghe được giọng cha mình, mọi cảm xúc tăm tối dường như tan biến: “Tôi rất vui vì mình đã sống để trải nghiệm điều này. Không ngày nào trôi qua mà tôi không nói chuyện với ông".

Còn Mountaga tiết lộ rằng ông gặp mẹ của Queen Kadija vào tháng 12/1994, và cô chào đời vào ngày 8/3/1998. Biến cố xảy ra vào tháng 7/2005, khi ông bị trục xuất từ tiểu bang New Hampshire (Mỹ) về Guinea. Khi đó, Queen Kadija mới 7 tuổi và hai cha con mất liên lạc hoàn toàn.

Hai cha con mất liên lạc hoàn toàn từ khi Queen Kadija 4 tuổi.

“Khi anh họ của Kadija gọi cho tôi và nói rằng cậu ấy nghĩ mình đã tìm thấy con bé, tôi sững người. Khi nhìn thấy ảnh, tôi biết đó chính là con gái mình. Tạ ơn Chúa. Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày và tin rằng một ngày nào đó con bé sẽ tìm thấy tôi", Mountaga chia sẻ.

Kể từ cuộc gọi đầu tiên ấy, hai cha con thường xuyên trò chuyện. Mountaga luôn động viên và ủng hộ con gái trong vài tháng gần đây, bù đắp phần nào những năm tháng xa cách. Queen Kadija cho biết cô đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Guinea để lần đầu tiên gặp cha ngoài đời thật.

“Giờ đây khi có ông ấy làm cha, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Cảm ơn Chúa”, cô nói. Với Queen Kadija, hành trình tìm lại nguồn cội không chỉ giúp cô lấp đầy khoảng trống tình cảm tồn tại suốt 27 năm, mà còn mở ra mối liên kết gia đình thiêng liêng tưởng như đã mất mãi mãi.