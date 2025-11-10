Lời tuyên thệ của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội

(VTC News) -

Sáng 10/11, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao.

Dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Phát biểu nhậm chức sau đó, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định việc được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao là "vinh dự và trọng trách to lớn" của cá nhân ông trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân.

"Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, tôi sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội. Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, thực hiện được mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cam kết không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm từ các Chánh án tiền nhiệm, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu.

Tân Chánh án tuyên bố quyết tâm quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Tòa án Nhân dân. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cam kết tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành. Tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tòa án 3 cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán "vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính". Đây là cơ sở nền tảng vững chắc để thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.

Để hoàn thành tốt trọng trách, Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành tòa án. Sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của Nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và HĐND đối với hoạt động của Tòa án Nhân dân các cấp.

Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp khác.

Mục tiêu cuối cùng được ông Nguyễn Văn Quảng hướng đến là để ngành Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ, "góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân".