Lợi nhuận 2024 của F88 đạt 351 tỷ đồng, doanh thu tăng hơn 23%

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) vừa công bố lợi nhuận hợp nhất sau thuế cao nhất kể từ khi công ty được thành lập đến nay, cùng với đó là nhiều chỉ số tài chính tích cực cho thấy sự phục hồi nhanh chóng và bền vững của công ty sau một năm khó khăn.

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) hiện đang nắm 99,99% cổ phần tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 - công ty hàng đầu tại Việt Nam - hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế, lĩnh vực bao gồm các hoạt động cho vay nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống như các tổ chức tín dụng. Hiện tại, mảng tài chính thay thế đang đóng góp 88,1% vào doanh thu của F88. Bên cạnh đó, F88 cũng đang nắm cổ phần chi phối tại hai công ty Bảo hiểm Ngôi Nhà Xanh và Công ty cổ phần Ffintech.

Trong thông báo mới nhất gửi đến các nhà đầu tư, F88 cho biết lợi nhuận sau thuế trong quý IV của đơn vị đạt 163 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 lên con số 351 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhờ vào sự tăng trưởng của doanh thu thuần cùng với việc tiếp tục duy trì hiệu quả chiến lược tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Cụ thể, doanh thu năm 2024 đơn vị cán mốc 3.347 tỷ đồng, tăng hơn 23,2% so với 2023. Xét về cơ cấu, 88,1% doanh thu đến từ hoạt động cho vay cầm cố tài sản với sản phẩm chủ đạo là cho vay thế chấp bằng đăng ký xe máy/ô tô. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đóng góp 11,8% tỷ trọng doanh thu cho F88. Trong khi doanh thu tăng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần (CIR) cũng được kéo giảm 12,6% so với một năm trước đó, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động.

Tổng dư nợ trong năm 2024 của F88 đạt hơn 4.585 tỷ đồng, tổng giải ngân đạt 12.069 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 22,7% và 8,5% so với năm 2023 trong khi tỷ lệ net write off (tỷ lệ nợ xấu ròng) đã cải thiện đáng kể, chỉ bằng 1/3 so với năm 2023. Tỷ lệ này giảm đồng nghĩa với mức nợ xấu của F88 trong năm 2024 đã giảm chỉ còn bằng 1/3 của năm 2023. Trong năm qua, một quy trình thu hồi nợ tiến bộ và hợp pháp cũng đã được nâng cao hơn, nhờ đó cải thiện được hoạt động thu hồi nợ của công ty.

Song hành là khả năng huy động vốn ấn tượng. Riêng Q4/2024, F88 huy động được nguồn vốn 633 tỷ đồng và hoàn thành 100% nghĩa vụ, cam kết với nhà đầu tư. Hệ số vốn trên vốn chủ sở hữu (D/E) duy trì ở mức dưới 3 lần, một tỉ lệ được Finn Ratings đánh giá là an toàn so với trung vị của ngành tài chính.

Bên cạnh những con số như doanh thu, lợi nhuận hay tối ưu chi phí hoạt động, thông báo của F88 cũng chỉ ra những con số được xem là minh chứng của sự phát triển bền vững. Ấn tượng nhất là sự mở rộng mạng lưới cửa hàng ở mảng tài chính thay thế, qua đó tăng khả năng tiếp cận tài chính cho những khách hàng trong phân khúc bình dân, chủ yếu là những người không đủ điều kiện để tiếp cận các sản phẩm tài chính từ các tổ chức tín dụng.

Chỉ tính riêng Q4/2024, F88 mở mới 39 cửa hàng, đưa tổng số cửa hàng lên 868 và củng cố vị thế của một doanh nghiệp có chuỗi cửa hàng tài chính thay thế được Nhà nước cấp phép lớn nhất Việt Nam.

Trong năm 2024, F88 cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSTA) Q4/2024 của F88 đạt mức 87% và tỉ lệ khách hàng quay lại đạt mức 53,6% chứng minh cho việc doanh nghiệp này đang trên đà “được lòng” khách hàng.

Kết quả trên đạt được do công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm tài chính dựa trên kết quả nghiên cứu phân khúc khách hàn, chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác chiến lược với các “ông lớn” trong trị trường tài chính như ngân hàng MB. Các quy trình nhắc nợ và giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng được triển khai. Những thay đổi mạnh mẽ trên chính là động lực cho sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Năm 2025, F88 đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống 888 cửa hàng tài chính ngay từ trong quý 1 và đảm bảo 100% cửa hàng đều có lãi từ quý II trở đi. Ngoài ra, F88 cũng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp có hệ phống phân phối sản phẩm, dịch vụ rộng khắp trên toàn quốc nhằm đưa các gói vay bằng đăng ký xe máy, ô tô cũng như các sản phẩm tài chính khác của mình đến với khách hàng ở khắp các thôn xã trên toàn quốc.