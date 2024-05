Lời khai Phan Quốc Việt giúp làm rõ sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - viết tắt là Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (cựu Phó TGĐ Công ty AIC) và Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng Công ty AIC tại TP.HCM) về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã.

Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) và cấp dưới là ông Phan Tất Thắng (cựu Phó phòng kinh tế) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, quá trình tham dự thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty AIC là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Cụ thể, bà Nhàn đã thống nhất với đại diện chủ đầu tư là ông Dương Hoa Xô tạo điều kiện để Công ty AIC thực hiện các gói thầu tại dự án và sẽ chi tiền cảm ơn cho ông Xô.

Bà Nhàn cũng đồng ý cho các công ty Gene Việt, Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu và chỉ đạo bị can Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do ACI chỉ định được tham gia đấu thầu, trúng thầu; thiết lập các công ty “quân xanh, quân đỏ” để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Xô 6 lần, tổng số 14,4 tỷ đồng để cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự án.

Theo cáo buộc, Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan. Bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện cho các bị can thuộc chủ đầu tư làm trái quy định về quản lý nhà nước của các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.

Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Bình Minh bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.

Vì động cơ vụ lợi (hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng), bà Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo ông Phan Tất Thắng lập tờ trình để bà Minh ký quyết định phê duyệt, điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định, thậm chí là thẩm định dự toán khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, điều chỉnh dự toán không thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý các sai phạm của chủ đầu tư.

Điều này đã tạo điều kiện cho Trung tâm CNSH, Công ty AIC nâng giá dự toán giai đoạn 1, nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Dù bà Nhàn, ông Hà và ông Tấn đều đang bỏ trốn, bị truy nã, nhưng cơ quan điều tra cho rằng, từ những tài liệu thu thập được, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn cùng cấp dưới.