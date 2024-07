Lời khai của nghi phạm sát hại 2 mẹ con vợ cũ ở Hải Dương

(VTC News) -

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh) - kẻ sát hại 2 mẹ con ở phường Văn An đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của Dương Đình Luyện, hắn ra tay sát hại chị T.T.N.A (SN 1993) và bà H. (mẹ của chị N.A, cùng trú tại TP Chí Linh) do bị nói xấu trên mạng xã hội.

Luyện và chị N.A từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 và có một con chung. Sau đó, hai người chia tay, chị N.A về sống với mẹ đẻ tại phường Văn An.

Năm 2021, Luyện kết hôn với người phụ nữ khác.

Dương Đình Luyện tại cơ quan công an.

Trước thời điểm gây án, giữa Luyện và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn liên quan việc chị N.A nói xấu Luyện trên mạng xã hội.

Sáng 23/6, Luyện tìm đến nhà gặp chị N.A nhưng lúc này chỉ có bà H. ở nhà.

Khoảng 14h cùng ngày, chị N.A đang làm tại quán spa ở phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) thì nhận được cuộc gọi của bà H. báo Luyện đang ở nhà, yêu cầu chị N.A về nhà để nói chuyện. Sau đó, chị N.A về nhà gặp Luyện.

Tại nhà, Luyện dùng hung khí đâm chị N.A. Bà H. vào can ngăn cũng bị hắn đâm liên tiếp vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng mẹ con chị N.A không qua khỏi. Sau khi gây án, Dương Đình Luyện vội rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Chí Linh cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, đồng thời truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi Giết người.

Trong nửa tháng lẩn trốn, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, TP.HCM…

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Luyện khi hắn đang lẩn trốn ở TP.HCM.