Lợi ích của việc uống trà khi ăn bánh trung thu

(VTC News) -

Mỗi độ rằm tháng Tám, trên mâm cỗ của nhiều gia đình Việt không thể thiếu cặp bánh trung thu và ấm trà xanh. Thưởng thức bánh trung thu cùng trà đã trở thành một nét văn hóa đẹp, không chỉ gợi cảm giác đoàn viên mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu biết cân bằng hợp lý.

Ăn bánh trung thu uống trà có lợi gì?

Bánh trung thu có hai loại chính: Bánh nướng và bánh dẻo. Nhân bánh rất phong phú: Thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, trà xanh, trứng muối… Mỗi loại lại có hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng riêng. Nếu ăn đúng cách, bánh trung thu mang lại nhiều lợi ích:

- Cung cấp năng lượng nhanh: Bánh trung thu giàu tinh bột, đường và chất béo, giúp nạp năng lượng tức thì cho cơ thể. Với những người làm việc căng thẳng hoặc trẻ em vận động nhiều, một miếng bánh có thể bổ sung nhanh năng lượng bị hao hụt. Các loại nhân như đậu xanh, hạt sen, mè đen, trà xanh… đều mang những dưỡng chất tốt như protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B, canxi và khoáng chất.

Uống trà ăn bánh trung thu - sự kết hợp đem lại nhiều lợi ích. (Ảnh: AI)

- Ý nghĩa tinh thần: Ăn bánh trung thu không chỉ để no bụng, mà còn là để gợi lại ký ức đoàn viên, sự gắn kết gia đình – điều mà bất kỳ món ăn hiện đại nào cũng khó thay thế.

Tuy nhiên, do lượng đường và chất béo cao, bánh trung thu nếu ăn nhiều sẽ gây ngán, gây nóng trong, dễ tăng cân. Chính vì vậy, người Việt từ xưa đã có thói quen uống trà khi ăn bánh trung thu để cân bằng.

Trà vốn là thức uống phổ biến của người Á Đông, được coi là “bạn đồng hành” của bánh trung thu. Các lợi ích nổi bật của việc uống trà cùng bánh trung thu gồm:

- Giúp tiêu hóa tốt hơn: Trà xanh có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, giảm cảm giác ngấy, hỗ trợ dạ dày tiêu hóa lượng dầu mỡ trong bánh.

- Giảm cảm giác béo ngọt: Vị chát dịu của trà trung hòa vị ngọt gắt của đường, tạo sự hài hòa trong khẩu vị. Nhờ đó, người ăn thấy nhẹ nhàng, không bị “quá tải vị giác”.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa (catechin, EGCG) giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện tuần hoàn máu – điều rất cần khi ta vừa thưởng thức món ăn giàu chất béo như bánh trung thu.

- Giúp tỉnh táo, giảm buồn ngủ: Một chén trà ấm sẽ giúp tinh thần minh mẫn, tạo không khí trò chuyện rôm rả hơn trong đêm trăng rằm.

Có thể nói, trà chính là “người bạn đồng hành hoàn hảo” của bánh trung thu – một bên ngọt ngào, một bên thanh khiết; một bên nồng ấm, một bên dịu dàng.

Uống trà ăn bánh trung thu là sự kết hợp tinh tế mang đậm bản sắc Việt. Trà sen Hà Nội, trà Thái Nguyên, trà nhài, trà ô long… mỗi loại đều mang đến những trải nghiệm khác nhau khi kết hợp cùng bánh trung thu.

Trà sen thanh nhã, hương thơm tinh tế, hợp với bánh dẻo nhân đậu xanh hoặc hạt sen. Trà xanh Thái Nguyên đậm đà, hơi chát, cân bằng hoàn hảo với bánh nướng thập cẩm nhiều vị béo. Trà ô long hương ngọt hậu, hợp với bánh nhân trà xanh, mè đen. Trà nhài hương thơm nhẹ, thích hợp với bánh trung thu hiện đại ít ngọt, ít béo.

Nhờ sự kết hợp này, thưởng thức bánh trung thu không còn đơn thuần là ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đầy tinh tế.

Ý nghĩa tinh thần của thú vui ăn bánh trung thu uống trà

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, sự kết hợp này còn mang lại giá trị tinh thần khó đo đếm. Trong đêm Trung thu, cả nhà quây quần bên mâm cỗ, vừa nhâm nhi miếng bánh, nhấp chén trà, vừa trò chuyện, ngắm trăng. Đó là những khoảnh khắc bình yên, giúp gắn kết tình thân.

Ngày nay, dù xã hội hiện đại, nhiều gia đình bận rộn, việc cùng nhau “ăn bánh trung thu uống trà” vẫn giữ nguyên giá trị. Nó nhắc nhở mỗi người rằng Trung thu không chỉ có những hộp bánh đẹp mắt, mà quan trọng hơn là sự sum họp và sẻ chia.

Ăn bánh trung thu uống trà thế nào để tốt cho sức khỏe?

- Không nên ăn quá nhiều: Người lớn chỉ nên ăn 1/4 chiếc bánh trong ngày.

- Chọn trà ít caffein nếu uống buổi tối để tránh mất ngủ.

- Có thể kết hợp thêm trái cây tươi như bưởi, thanh long để cân bằng dinh dưỡng.

- Người bị tiểu đường, tim mạch nên chọn bánh ít đường, ít béo và chỉ nên ăn một mẩu nhỏ.

Trung thu 2025 này, hãy để tách trà và chiếc bánh trung thu trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, đúng như ý nghĩa muôn đời của ngày Tết đoàn viên.