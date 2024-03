(VTC News) -

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một ngày đặc biệt đối với phụ nữ, là dịp để phái mạnh thể hiện tình cảm, sự trân trọng, ghi nhận dành cho "một nửa thế giới". Bên cạnh những lời chúc bằng tiếng Việt, bạn có thể gửi lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu hoặc đồng nghiệp.

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho mẹ

1. Mother, my love for you has metamorphosed into true respect, gratitude, and admiration. I want to become a woman like you. Happy Women’s Day!

Mẹ à, tình yêu của con dành cho mẹ đã hoá thành sự kính trọng, biết ơn và ngưỡng mộ. Con mong muốn sẽ trở thành một người như mẹ. Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ mẹ nhé!

2. Dear Mom, you occupy a very special place in my heart and I think it’s because of your loving kindness for me. Wishing you a Happy Women’s Day!

Mẹ thân yêu, mẹ chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim con. Con nghĩ đó là vì tình yêu lớn lao và lòng tốt của mẹ dành cho con. Chúc mẹ Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

3. For me, you are my superhero. Happy Women’s Day!

Đối với con, mẹ luôn luôn là một siêu anh hùng. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

4. I always wonder how you managed your job and family so efficiently, Mom. Happy Women’s Day!

Con luôn thắc mắc rằng làm sao mẹ có thể quán xuyến công việc và gia đình mình trơn tru đến vậy. Chúc mẹ Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc!

5. Happy Women’s Day my Mom, you are the best women in my life. Love you, stay with me always.

Chúc mẹ Ngày Quốc tế Phụ nữ luôn hạnh phúc. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ, hãy ở bên con mãi mãi.

6. I’m very grateful to you for standing by my side since the very beginning of my existence, for shaping me to become the person I am. Happy Women’s Day, Mom!

Con thật sự rất biết ơn mẹ vì đã sát cánh bên con từ những bước chân đầu tiên, cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy con trở thành con người của hiện tại. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mẹ yêu!

7. I feel blessed to call you my mother. Happy Women’s Day!

Con cảm thất rất may mắn khi được làm con của mẹ. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!



Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho vợ, người yêu

1. May you find as much happiness as possible, just as you have contributed to the joy in my life. Happy Women's Day, boo!

Hi vọng rằng em tìm thấy nhiều niềm hạnh phúc nhất có thể, giống như em đã góp phần tạo nên niềm vui trong cuộc sống của anh. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, em yêu!

2. I hope you understand how important you are to me. You continue to inspire me every day! Happy Women's Day!

Anh hy vọng em hiểu em quan trọng như thế nào đối với anh. Em liên tục truyền cảm hứng cho anh mỗi ngày! Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

3. Violets are blue, whereas roses are red. I love you; happy Women's Day!

Hoa violet có màu xanh, trong khi hoa hồng có màu đỏ. Anh yêu em. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

4. You are the angel of my life. Thank you for being there at all times! Happy Women’s Day!

Em là thiên thần của cuộc đời anh. Cảm ơn em đã ở đó mọi lúc! Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!

5. I'm delighted that you take your life and career more seriously than me. I am very grateful to have you in my life—happy Women's Day to you, my love.

Anh rất vui vì em coi trọng cuộc sống và sự nghiệp của mình hơn là anh. Anh rất biết ơn vì có em trong đời, chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, tình yêu của anh.

6. I admire you for being a strong woman. I'm grateful that you make everything in life lovely. Happy Women's Day!

Anh ngưỡng mộ em vì là em một người phụ nữ mạnh mẽ. Anh biết ơn vì em làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên thật đáng yêu. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

7. Let's toast to a joyful Women's Day for a very special woman!

Hãy nâng cốc chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ dành cho một người phụ nữ vô cùng đặc biệt!

8. Happy Women's Day to the most incredible woman I know!

Chúc mừng người phụ nữ phi thường nhất mà anh biết trong ngày của phụ nữ.

9. I sincerely appreciate everything you've done for me. Happy Women's Day!

Anh thật lòng trân trọng tất cả những gì em đã làm cho anh. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

10. Like how you hold me in my need, let me hold you in all your deeds. Happy Women’s Day, love!

Giống như cách em ôm lấy anh khi anh cần, hãy để anh ôm lấy em trong mọi việc làm của em. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, em yêu!

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. All best wishes on International women’s day. Keep shining and smiling always!

Xin dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đối với Ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn mỉm cười và tỏa sáng!

2. Thank you for being there during the tears and of course, the laughter. May you have a Happy Women’s Day!

Cảm ơn bạn vì đã ở đây ngay cả khi buồn khóc cũng như khi vui cười. Chúc bạn sẽ có Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

3. On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi mong ước mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!

4. Wishing a very Happy Women's Day to the most amazing women I know!

Chúc những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết một ngày 8/3 hạnh phúc! Happy Woman's Day!

5. Happy Women's Day to one such woman who always succeeds because she works hard and never gives up on things or people.

​Gửi lời chúc mừng ngày phụ nữ tới người luôn thành công vì đã làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ mọi thứ.

6. Please make the most of your day; you deserve to be happy today. Happy International Women's Day!

Hãy tận dụng tối đa thời gian trong ngày của bạn; bạn xứng đáng được hạnh phúc ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

7. You are a lady of elegance and grace, and I greatly admire you. I'd want to wish you a very Happy Women's Day.

Bạn là một phụ nữ sang trọng và duyên dáng, và tôi rất ngưỡng mộ bạn. Tôi muốn chúc bạn Ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc.

8. Working with you has always been a joy and a fantastic learning experience. I want to wish the amazing woman a happy Happy Women's Day.

Làm việc với bạn luôn là một niềm vui và một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tôi muốn chúc người phụ nữ tuyệt vời có Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho cô giáo

1. Dear teacher, You are the light that has led me through every step of life, so I'm sending you warm greetings on Women's Day!

Thưa cô. Cô là ánh sáng dẫn dắt em qua từng bước trong cuộc đời, vì vậy, em muốn gửi đến cô lời chúc mừng ấm áp vào Ngày Quốc tế Phụ nữ!

2. Having a teacher like you to mentor me each day makes goals more attainable. Happy Women's Day, and thanks for your support!

Có một giáo viên như cô để hướng dẫn cho chúng em mỗi ngày khiến cho các mục tiêu trở nên dễ dàng đạt được hơn nhiều. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ và cảm ơn sự ủng hộ của cô!

3. I understand your thoughtfulness in instructing me. Happy Women's Day to you! Wishing you continuous youth and enthusiasm.

Em hiểu sự chu đáo của cô trong việc hướng dẫn em. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ! Chúc cô luôn trẻ trung và nhiệt huyết.

4. Happy International Women's Day to the woman who has had the most significant influence on my life.

Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến người phụ nữ đã có ảnh hưởng quan trọng nhất đến cuộc đời em.​

5.. Dear teacher, you are the light who has led me through each and every stage of life; thus, I am sending you heartfelt greetings on Women's Day.

Cô kính yêu, cô là ánh sáng dìu dắt con qua từng chặng đường của cuộc đời; con muốn gửi đến cô những lời chúc mừng chân thành vào Ngày Quốc tế Phụ nữ.​

6. If you have the appropriate teacher in your life, you will always be successful, and I am very fortunate to have you. I wish you a happy Women's Day.

Nếu bạn có một người thầy phù hợp trong đời, bạn sẽ luôn thành công và em rất may mắn khi có được cô. Chúc cô Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc.

4. Warm wishes on Women's Day to the best teacher for being there for me all along as the brilliant light illuminating my path in life.

Gửi những lời chúc ấm áp vào Ngày Quốc tế Phụ nữ tới cô giáo tuyệt vời nhất đã luôn ở bên em như ánh sáng rực rỡ soi đường cho em trong cuộc đời.

7. A beautiful woman, a kind friend, and a fantastic mother. To me, you are all of these and much more. Having a teacher like you makes me feel incredibly fortunate and proud! I wish you a happy Women's Day.

Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt và một người mẹ tuyệt vời. Đối với em, cô là tất cả những điều này và còn hơn thế nữa. Có được một người giáo viên như cô, em cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào! Chúc cô có Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc.

8. You truly inspire many of us to work hard toward our goals at all times. I'd want to wish you a very Happy Women's Day.

Cô thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người trong chúng em để luôn làm việc chăm chỉ hướng tới mục tiêu của mình. Em muốn chúc cô Ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc.