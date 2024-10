Lời chúc bằng tiếng Anh ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

(VTC News) -

Ngày 20/10 hằng năm là dịp đặc biệt để tôn vinh phụ nữ Việt Nam, những người luôn đứng sau và ủng hộ không ngừng trong gia đình, công việc và xã hội. Việc gửi đến họ những lời chúc ý nghĩa không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là cơ hội để bày tỏ tình yêu, sự trân trọng.

Ngoài những món quà, bạn có thể dành những lời chúc bằng tiếng Anh tặng người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình.

Lời chúc bằng tiếng Anh nhân dịp 20/10 dành cho mẹ

1. To the most amazing woman in my life, Happy Vietnamese Women's Day! Your love and strength inspire me every day.

Dịch: Gửi đến người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con, chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Tình yêu và sức mạnh của mẹ truyền cảm hứng cho con mỗi ngày.

2. Happy Women's Day to the world's best mom! Thank you for all your sacrifices and unconditional love.

Dịch: Chúc mừng Ngày Phụ nữ tới người mẹ tuyệt vời nhất thế giới! Cảm ơn vì tất cả sự hy sinh và tình yêu vô điều kiện của mẹ.

3. May your day be filled with laughter, love, and all the things that bring you happiness, Mom. Happy Vietnamese Women's Day!

Dịch: Chúc mẹ một ngày tràn ngập tiếng cười, tình yêu và tất cả những điều mang lại hạnh phúc cho mẹ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Lời chúc bằng tiếng Anh ý nghĩa nhân dịp 20/10. (Ảnh: Canva)

4. You are not just my mother, but my best friend and confidant. Thank you for always being there for me. Happy Vietnamese Women's Day, Mom!

Dịch: Mẹ không chỉ là người mẹ, mà còn là người bạn thân và người bạn tâm giao. Cảm ơn mẹ vì luôn ở bên con. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, mẹ!

5. Dear Mom, on this special day, I want to thank you for all the love and care you've given me. Happy Vietnamese Women's Day!

Dịch: Gửi mẹ, vào ngày đặc biệt này, con muốn cảm ơn mẹ vì tất cả tình yêu và sự chăm sóc của mẹ dành cho con. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam!

Lời chúc bằng tiếng Anh nhân dịp 20/10 dành cho vợ, người yêu

1. Happy Vietnamese Women’s Day to the one who has stolen my heart!

Dịch: Chúc người đã đánh cắp trái tim anh một ngày 20/10 thật hạnh phúc!

2. Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!

Dịch: Dù chúng ta gần hay xa cách, em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh và ngay cạnh trái tim anh!

3. Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Vietnamese Women’s Day!

Dịch: Gửi em những lời chúc tốt đẹp nhất để nói rằng em đã làm rực rỡ thế giới xung quanh anh như thế nào. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam!

4. Feel special, unique, on top of the world… it’s your day!! Happy Vietnamese Women’s Day my girl.

Dịch: Cảm thấy đặc biệt, độc nhất, trên đỉnh thế giới… đó là ngày của em!! Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, cô gái của tôi.

5. Happy women’s day special people are bringing lots of joy to my soul. I am grateful for every moment we spend for each other, and I wish our happiness never ends.

Dịch: Chúc mừng ngày phụ nữ, những người đặc biệt đang mang đến rất nhiều niềm vui cho tâm hồn anh. Anh biết ơn vì mỗi khoảnh khắc mà ta dành cho nhau và anh ước rằng hạnh phúc của chúng ta không bao giờ kết thúc.

Lời chúc bằng tiếng Anh nhân dịp 20/10 dành cho cô giáo

1. We send best wishes to you on October 20th, hoping that these memories will stay in our hearts and the hearts of our homeroom teacher forever.

Dịch: Chúng em xin gửi lời chúc tới cô trong ngày 20/10, hy vọng rằng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi trong tâm trí chúng em và cô giáo chủ nhiệm của chúng em.

2. The years of studying under your guidance are the most treasured memories for me. Happy Vietnamese Women’s Day on October 20th, and may you have a joyful and fulfilling time with your family!

Dịch: Những năm tháng học tập dưới sự dẫn dắt của cô là ký ức đáng trân trọng nhất của em. Chúc cô giáo ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nhé!

3. Wishing the beautiful woman reading this card to have more joy and happiness. We hope that each day of yours will be filled with luck, success, and health.

Dịch: Chúc cho người phụ nữ xinh đẹp đang đọc tấm thiệp này có thêm niềm vui và hạnh phúc. Chúng em mong rằng mỗi ngày của cô sẽ đầy ắp may mắn, luôn thành công và mạnh khỏe.

4. A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image, and a thought to help build our lives.

Dịch: Xin cảm ơn cô! Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên, những mơ ước để chúng em xây đắp cuộc đời.

5. On October 20th, I wish the teacher a joyful day, with enough strength to continue excellently caring for and teaching the children.

Dịch: Nhân ngày 20/10, chúc cô giáo có một ngày lễ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, đủ nghị lực để tiếp tục chăm sóc và dạy dỗ các bé một cách tuyệt vời.