Loạt thí sinh bất ngờ bị điều chỉnh lại điểm IELTS dù đã thi từ lâu

Tối 12/11, nhiều thí sinh ở Việt Nam thi IELTS từ giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 phản ánh việc nhận được thư từ Hội đồng Anh và IDP liên quan đến việc cập nhật kết quả bài thi IELTS. Các đơn vị tổ chức cho biết vì vấn đề kỹ thuật nên điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/Đọc của một số thí sinh thi IELTS tăng hoặc giảm so với kết quả trước đó.

“Chân thành xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào do việc này gây ra. Chúng tôi đã khắc phục sự cố kỹ thuật và tăng cường các hệ thống, quy trình để đảm bảo điều này không xảy ra nữa”, thông báo nêu.

Đồng thời, các đối tác bài thi IELTS đề xuất hai phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1/5/2026. Dù theo hình thức nào, các trường hợp sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin.

Email Hoàng Anh nhận được về việc thay đổi kết quả thi IELTS. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội) cho hay, ngày 12/11 bất ngờ nhận được email từ IDP, thông báo thay đổi kết quả thi IELTS, dù cô đã thi từ tháng 6/2024.

“IDP cho hay điểm phần Đọc của em đã tăng từ 7.0 lên 8.0 so với công bố trước đó”, Hoàng Anh nói. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng việc nâng điểm giờ đây không còn ý nghĩa vì cô đã dùng điểm cũ để xét tuyển vào đại học.

“Dẫu vậy, lần thi đó đã khiến em mất niềm tin vào khả năng Đọc của mình và luôn nghĩ rằng kỹ năng Đọc của mình còn yếu”, nữ sinh nói.

Thầy Hiếu Minh, giáo viên dạy IELTS tại Hà Nội, cho biết trong ngày hôm qua (12/11), nhiều học viên của thầy từng thi IELTS ở Hội đồng Anh và IDP cũng chia sẻ gặp tình trạng tương tự.

Chẳng hạn, một thí sinh thi vào ngày 19/5/2024, kỹ năng Đọc tăng từ 7.0 lên 8.0, khiến tổng điểm tăng lên 7.5. Hay một thí sinh khác thi ngày 19/7/2025, điểm kỹ năng Đọc cũng tăng từ 7.0 lên 7.5.

“Những thí sinh này đều sử dụng điểm IELTS là điều kiện tốt nghiệp hoặc nộp hồ sơ đi làm, du học. Vì thế, sự thay đổi đã khiến nhiều nhóm đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực”, thầy giáo này nói.

Cụ thể, có những người đã thi nhưng không đạt điểm như kỳ vọng để nộp cho các trường, từ đó mất thêm chi phí để ôn tập thêm và thi lại.

"Một số bạn đã thi, đạt điểm đủ để trúng tuyển vào các trường đại học trong nước hoặc quốc tế nên không thi lại. Tuy nhiên, việc bị đánh giá thấp hơn năng lực thực tế đã khiến các bạn mất cơ hội xin học bổng cao", thầy Minh chia sẻ.

Dẫu vậy, thầy Hiếu Minh ghi nhận sự minh bạch trong việc nhận lỗi và thay đổi của Hội đồng Anh và IDP. Nam giáo viên cho rằng chính sách xử lý của các đơn vị này đưa ra, bao gồm hoàn học phí hoặc miễn phí thi lại, cũng là giải pháp tốt nhất có thể thực hiện.

Sự cố chỉ chiếm chưa đến 1% tổng lượt thi toàn cầu

Trong thư gửi đến thí sinh bị ảnh hưởng, các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS có đính kèm đường dẫn trả lời câu hỏi về “sự cố kỹ thuật” khiến thí sinh nhận kết quả không chính xác.

Thông tin nêu “sự cố kỹ thuật nội bộ” này không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào, chỉ ảnh hưởng tới chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu. Hiện sự cố được khắc phục hoàn toàn và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS cho biết ngay khi phát hiện lỗi, họ đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, mức độ tác động nhằm khắc phục hậu quả, đảm bảo không có thí sinh nào bị ảnh hưởng.

“Điểm số được điều chỉnh là điểm số cuối cùng. Phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng. Nếu thí sinh cần tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, đơn vị này cho biết.