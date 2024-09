Loạt sai phạm trong thoái hóa vốn Nhà nước ở Tổng công ty Tín Nghĩa

(VTC News) -

Ngày 26/9, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa, nay là Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, giai đoạn 2005 - 2013.

Trong giai đoạn trên, quá trình thanh tra phát hiện, Tổng công ty Tín Nghĩa tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư, không đúng quy định pháp luật.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 5/2023), diện tích trên 491.000m2 đất chưa có chủ trương đầu tư và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Đồng Nai, chưa thực hiện được thủ tục chuyển sang tên của Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa.

Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định sử dụng giá trị sổ sách để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với 4 tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm là Trạm dừng chân Tân Phú, Trạm dừng chân Xuân Lộc, Xí nghiệp xây dựng - Nhà máy đá và Nhà máy gạch là không đúng quy định về xác định giá trị tài sản theo quy định của Chính phủ.

Trụ sở Tổng công ty Tín Nghĩa ở tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Tín Nghĩa thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tín Khải, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Tín, Công ty liên doanh Proconco và Công ty cổ phần Cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn với hình thức bán thỏa thuận không đúng quy định của Chính phủ; giá thỏa thuận chuyển nhượng không được cơ quan có chức năng thẩm định.

Kết luận thanh tra cũng cho rằng, Tổng công ty Tín Nghĩa và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề xuất, được Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận để tổng công ty thỏa thuận bán 35% cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược trong khi tỷ lệ cổ phần mà 3 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua chiếm 90% vốn điều lệ là không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Tín Nghĩa thực hiện bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động không đúng quy định của Chính phủ, dẫn đến số cổ phần không được đưa ra bán đấu giá, giá trị chênh lệch phải thu hồi về ngân sách của Tỉnh ủy Đồng Nai trên 8,7 tỷ đồng.

Từ kết luận thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những vi phạm nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo thu nộp số tiền đã xác định được do vi phạm trong việc định giá một số tài sản là công trình trên đất (15 tỷ đồng) và việc bán thêm cổ phần cho người lao động (8,7 tỷ đồng) về ngân sách Đảng của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Liên quan những sai phạm này, Thanh tra Chính phủ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Tín Nghĩa trong quá trình cổ phần hóa từ năm 2014 - 2016.

Cơ quan thanh tra đã có văn bản trao đổi một số thông tin vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Do đó, các nội dung hạn chế, vi phạm nêu trên do Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ theo quy định.