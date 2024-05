Loạt ô tô gầm cao nhập khẩu sắp cập bến Việt Nam

Toyota Corolla Cross 2024

Corolla Cross bản facelift 2024 được Toyota xác nhận sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 6/5 tới. Xe được nâng cấp nhẹ về ngoại thất với lưới tản nhiệt và cụm đèn LED chiếu sáng phía trước mới bên cạnh một số cải tiến khác.

Ở bản nâng cấp năm nay, bản G tiêu chuẩn của Corolla Cross đã bị loại bỏ. Xe sẽ chỉ có 2 tùy chọn cấu hình là bản xăng V giá 820 triệu và bản hybrid giá 905 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với thế hệ trước. Toyota Corolla Cross 2024 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota Hilux 2024

Bên cạnh Corolla Cross 2024, giới tư vấn bán hàng cho biết Toyota Hilux bản nâng cấp cũng sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 5. Mẫu xe này từng vắng bóng tại nước ta trong khoảng hơn 1 năm do chưa đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, dẫn đến không đủ điều kiện nhập khẩu.

Ở lần trở lại này, Toyota Hilux 2024 được các đại lý hé lộ sẽ có 3 biến thể: 4x4 MT, 4x2 AT và Adventure, khoảng giá dự kiến từ 670 triệu đến 1 tỷ đồng. Trong đó, bản 4x2 AT được hé lộ sẽ có giá thấp hơn 100 triệu đồng so với đời cũ, hứa hẹn giúp Hilux cải thiện doanh số ở phân khúc bán tải.

Haval Jolion

Sau khi lỡ hẹn ra mắt vào cuối tháng 4 vừa qua, mẫu xe hybrid Haval Jolion được kỳ vọng sẽ lên kệ trong tháng 5 này. Theo giới tư vấn bán hàng, xe sẽ có 2 phiên bản được nhập khẩu từ Thái Lan, với mức giá khởi điểm dự kiến dưới 700 triệu đồng.

Haval Jolion được định vị nằm ở phân khúc SUV đô thị hạng B và cạnh tranh với loạt cái tên cùng cỡ như: Kia Seltos, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

GWM Tank 300

Ngoài Haval Jolion, tập đoàn Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc dự kiến cũng sẽ đưa mẫu SUV việt dã Tank 300 về Việt Nam trong năm nay. Mẫu xe sở hữu thiết kế hình hộp đang thịnh hành tạo liên tưởng tới những chiếc Land Rover Defender hay Jeep.

Theo giới tư vấn bán hàng, Tank 300 về Việt Nam sẽ là phiên bản hybrid. Hiện xe đã và đang được nhận cọc tại các đại lý của GWM tại Việt Nam và dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11.

Toyota Land Cruiser Prado 2024

Từ thời điểm đầu tháng 2, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Land Cruiser Prado 2024. Giới tư vấn bán hàng hé lộ, xe dự kiến sẽ được nhập khẩu về Việt Nam vào khoảng tháng 7 với giá tạm tính khoảng 3 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên số lượng về đợt đầu sẽ không nhiều. Do cầu lớn hơn cung, giá bán tại đại lý có thể kênh 500 triệu đến hơn một tỷ đồng.