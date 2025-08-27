Loạt lăng mộ ở Huế bị đóng cọc thô bạo để kiểm kê giải phóng mặt bằng

(VTC News) -

Nhiều người dân ở phường Kim Long (TP Huế) bức xúc khi phát hiện hàng loạt lăng mộ ở khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu bị đóng cọc lên phần huyệt mộ để phục vụ cho việc kiểm đếm.

Bà T.K.L (trú phường Kim Long) cho biết, khi đến thăm lăng mộ người thân ở khu vực này, bà bàng hoàng phát hiện các lăng mộ bị đóng cọc. Các cọc gỗ ghi số thứ tự được đóng lên phần huyệt mộ một cách thô bạo, trông rất phản cảm. Đáng nói, đến nay bà vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc di dời các lăng mộ tại khu vực trên.

Nhiều lăng mộ ở phường Kim Long (TP Huế) bị đóng cọc lên mộ huyệt để phục vụ kiểm kê giải phóng mặt bằng.

“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà T.K.L. bức xúc.

UBND phường Kim Long xác nhận tình trạng hàng loạt lăng mộ trên địa bàn phường bị đóng cọc lên huyệt mộ để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu.

Việc mộ huyệt chưa di dời di cốt bị đóng cọc một cách thô bạo khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo UBND phường Kim Long, để thực hiện dự án này, ngày 15/8, UBND phường có thông báo thu hồi đất với diện tích hơn 29.230 m2, trong đó có gần 7.990 m2 đất nghĩa địa. Hiện nay việc kiểm đếm các lăng mộ chưa xong nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các gia đình có mộ phần thân nhân thuộc diện di dời bởi dự án.

Về tình trạng hàng loạt lăng mộ bị đóng cọc ngay ở phần huyệt mộ, UBND phường Kim Long khẳng định hoạt động này do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (thuộc UBND TP.Huế) thực hiện, địa phương chỉ phối hợp kiểm đếm.