Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm phạm tìm cổ vật

Tối 6/5, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa - xác nhận đơn vị phát hiện lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm phạm để tìm cổ vật và đã trình báo cơ quan công an.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Cụ thể, khoảng 22h15 ngày 3/5, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa phát hiện quá trình kiểm tra lăng mộ vua Lê Túc Tông, ở thôn 1, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (thuộc quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh bị xâm phạm.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện gần khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông có một điện thoại di động màu xanh, cài đặt chữ Trung Quốc, một giấy tờ tùy thân của nam giới ở Trung Quốc và một cây xăm (dụng cụ chuyên để thăm dò lòng đất phát hiện cổ vật).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành truy xét, phối hợp với công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 người đàn ông Trung Quốc liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, khoảng 13h30 ngày 4/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ, phối hợp xác minh, truy bắt 2 đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” tại Thanh Hóa.

Hai đối tượng đang trên đường bỏ trốn ra thành phố Móng Cái để xuất cảnh sang Trung Quốc. Đến 14h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe taxi mang BKS 36H-098.xx phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc: DENG ZHUI (SN 1984) và SHEN JIANGYANG (SN 1982) đều trú tại Quảng Tây, Trung Quốc. Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục bàn giao 2 đối tượng trên cho Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Lê Túc Tông tên thật là Lê Thuần, là con trai thứ ba, đồng thời là đích tử của Lê Hiến Tông. Vì thông minh, hiếu học nên Lê Túc Tông được vua cha lập làm Hoàng thái tử dù không phải con trưởng. Tháng 7 năm 1504, sau khi Lê Hiến Tông mất, Lê Thuần lên ngôi Hoàng đế. Tháng 12 năm 1504, Lê Túc Tông đột ngột bệnh nặng. Do không có con nối dõi, ông chỉ định người anh thứ hai của mình là Lê Tuấn lên nối ngôi, tức vua Lê Uy Mục. Ngày 12/1/1505, Túc Tông băng hà chỉ sau 6 tháng trị vì.