Loạt câu thoại gây sốt, nghe mà thấm trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi'

(VTC News) -

Không chỉ tạo hiệu ứng phòng vé dịp Tết 2026, bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành còn khiến mạng xã hội “bùng nổ” nhờ loạt câu thoại đậm chất chiêm nghiệm về tình yêu, hôn nhân, chạm tâm lý số đông.

"Thỏ ơi" gây sốt với loạt câu thoại đầy tính chiêm nghiệm về tình yêu, hôn nhân, mối quan hệ giữa các nhân vật.

"Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ"

Câu nói được thốt ra sau chuỗi mâu thuẫn của Hải Lan (Văn Mai Hương) và chồng (Quốc Anh). Những trận cãi vã, những tổn thương tưởng như nhỏ nhặt cứ lặp lại, âm ỉ tích tụ rồi bùng nổ.

Đây là một trong những câu thoại được chia sẻ nhiều nhất vì chạm đến thực tế đời sống hôn nhân: Người ta hiếm khi chia tay vì một sự kiện duy nhất, mà vì quá nhiều điều không được giải quyết.

“Đừng bao giờ khuyên ai gì nữa, sống tốt chưa mà đi khuyên người ta?”

Ở cao trào phim, câu nói của Kim (Trấn Thành) như một “cú phản đòn” dành cho Hải Linh. Talkshow Chị Bờ Vai từng là nơi cô đưa ra hàng loạt lời khuyên cho người khác, nhưng khi chính mình rơi vào khủng hoảng, cô lại không đủ tỉnh táo để cứu lấy hôn nhân. Khi cái kết đắng xảy đến, cô mới nhận ra lời khuyên đôi khi chỉ là lý thuyết.

Câu thoại này tạo nên tranh luận mạnh mẽ rằng liệu người từng vấp ngã có còn đủ tư cách khuyên người khác? Hay chính những người từng sai mới hiểu rõ nhất giá trị của lời khuyên?

“Đừng bao giờ khuyên ai gì nữa, sống tốt chưa mà đi khuyên người ta?” là câu thoại của nhân vật Trần Kim do Trấn Thành thủ vai.

"Biển cả đâu thiếu cá, sao lại thèm con cá trên dĩa của người khác"

Câu thoại của Hải Linh (LyLy) dành cho Thỏ/Nhật Hạ ngay từ đầu phim khi Nhật Hạ vướng vào mối quan hệ với người đàn ông có gia đình, một lựa chọn gây tranh cãi và cũng là nút thắt trung tâm của câu chuyện.

Câu hỏi của Hải Linh không chỉ dành cho Nhật Hạ, mà dường như cũng là lời tự vấn cho chính những người đang bước vào mối quan hệ sai thời điểm. Chính Hải Linh cũng không ngờ rằng người mà Nhật Hạ đang có quan hệ tình cảm lại chính là Phong (Vĩnh Đam) - chồng của cô.

“Khi em bước lên một chuyến tàu, em đi rất lâu và không thấy điểm dừng, đó là em đi sai toa, cái toa đó không dành cho em”

Trong talkshow Chị Bờ Vai, Nhật Hạ (Pháo) ẩn dụ câu chuyện của mình là “chuyến tàu”. Cô tin rằng mình chỉ đang đổi sang một chuyến tàu mới sau sai lầm cũ, nhưng Hải Linh chỉ ra: Nếu đi quá lâu mà không có điểm dừng, nghĩa là bạn đang ở sai toa.

Câu nói này phản ánh thực tế của nhiều mối quan hệ mập mờ, nhiều người biết mối quan hệ không rõ ràng, biết đối phương mập mờ tình trạng hôn nhân, nhưng vẫn cố chấp ở lại, để rồi hậu quả là điều khó tránh.

"Chị Bờ Vai" do LyLy thủ vai cũng gây ấn tượng bởi những câu thoại khi lắng nghe chuyện tình cảm của Nhật Hạ.

“Những người đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình”

Đây là câu thoại được Hải Lan đúc kết sau cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn của mình. Vì thế, khi Hải Lan buông một câu “Những người đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình”, ý nói phụ nữ càng giỏi giang lại càng dễ lẻ loi, đó không chỉ là lời bông đùa. Đây là sự tự nhận thức đầy chua chát: Càng độc lập bao nhiêu, cô càng phải học cách đối diện với những bữa tối một mình bấy nhiêu

“Đừng vội nghe bất kỳ lời khuyên nào của ai, cuộc đời của mình thì tự mình trải nghiệm”

Sau hàng loạt biến cố, Hải Linh (LyLy) quyết định dừng talkshow để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Trong tập cuối, cô nói lời tạm biệt khán giả bằng quan điểm hoàn toàn khác: Mỗi người phải tự sống cuộc đời của mình. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của bộ phim Thỏ ơi, không ai có thể sống thay ai.

Có thể thấy, trong các dự án điện ảnh của mình, Trấn Thành không chỉ xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh mà còn bằng ngôn từ. Những câu thoại ngắn, dễ nhớ nhưng hàm chứa nhiều tầng nghĩa giúp khán giả tìm thấy chính mình trong đó.