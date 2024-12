Loại hình BĐS nào lên ngôi khi du lịch Phú Quốc lấy lại phong độ và tăng tốc

(VTC News) -

Đây cũng là động lực bứt phá của thị trường BĐS tại đảo ngọc, đặc biệt là với những sản phẩm có nhiều tiềm năng và bản sắc độc đáo.

Du lịch Phú Quốc bứt phá ấn tượng trong giai đoạn mới

Năm 2024, Phú Quốc ước tính đón gần 6 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế ước đạt 962.449 lượt, tăng 73,4% so với cùng kỳ. So với thời kỳ hoàng kim của du lịch đảo ngọc vào năm 2019, mức tăng trưởng của năm nay đạt tới 43%.

Những kết quả ấn tượng trong giai đoạn phát triển mới của du lịch Phú Quốc còn nhờ hàng loạt đường bay mới được khai thác. Hiện nay có 20 hãng hàng không khai thác chuyến bay đến Phú Quốc, với hơn 150 chuyến bay/tuần đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều đường bay thẳng quốc tế từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều chuyến bay charter từ Hy Lạp, UAE, Singapore, Ấn Độ, Nga… Tổng số chuyến bay đã tăng khoảng 25% so với năm 2023.

Sân bay Phú Quốc sôi động khi liên tục đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Ông Lawrence Ho, Giám đốc kinh doanh thị trường Việt Nam của hãng hàng không Scoot - hãng mới nhất mở đường bay thẳng từ Singapore đến Phú Quốc cho biết: “Doanh số bán vé tháng 12 cho thấy tín hiệu tích cực, dù mới mở bán khoảng 2 tuần nhưng các chuyến bay từ Singapore đến Phú Quốc dịp này đã lấp đầy từ 60 - 70%. Thời gian tới, không chỉ du khách Singapore mà còn khách Australia, khách Âu - Mỹ sẽ xuất hiện nhiều hơn tại Phú Quốc”.

Còn tại Việt Nam, đường bay nội địa đến Phú Quốc cũng sôi động với 23-34 chuyến bay/ngày được ghi nhận trong tháng 12. Trong đó có sự trở lại của đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc và thêm đường bay mới TP.HCM - Phú Quốc sẽ khai thác từ ngày 24/12.

Sự phục hồi ấn tượng của du lịch cũng mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh các loại hình lưu trú, dịch vụ… và tạo nên dòng tiền hấp dẫn cho các loại hình BĐS thương mại, nghỉ dưỡng của Phú Quốc.

Sản phẩm BĐS độc đáo hứng trọn dòng tiền đầu tư đang trở lại

Nhờ “ngòi nổ” du lịch được kích hoạt, trong những tháng vừa qua, thị trường BĐS Phú Quốc cũng trở nên sôi động hơn với một lượng lớn nhà đầu tư quay trở lại sau giai đoạn thị trường trầm lắng năm 2023. Trong giai đoạn mới, dòng tiền tập trung vào các dự án đồng bộ tiện ích, được phát triển trong quần thể hoàn chỉnh và dễ dàng khai thác lượng khách du lịch khổng lồ của đảo ngọc.

Chia sẻ về tình hình thực tế của thị trường, chị Đỗ Phượng, một môi giới kì cựu tại Phú Quốc, cho biết: “Trước đây nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về Phú Quốc chỉ để săn lùng các loại đất nền phân lô với mục tiêu lướt sóng. Tuy nhiên gần đây, một lượng lớn khách hàng từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng và nhiều tỉnh phía Nam đến Phú Quốc để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư an toàn, đa dạng công năng và dễ dàng khai thác dòng tiền”.

Những quần thể all-in-one với các lợi thế an toàn, dễ dàng khai thác dòng tiền đang được giới đầu tư tìm kiếm.

Sự thay đổi về tâm lý cũng như xu hướng đầu tư khiến cuộc đua sở hữu BĐS tại thị trường Phú Quốc trở nên sôi động hơn. Bởi theo chị Phượng, những sản phẩm đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là tại một thị trường biển đảo như Phú Quốc, là vô cùng khan hiếm. Do đó, sự quan tâm đang đổ dồn về khu vực phía Bắc đảo, nơi hạ tầng giao thông phát triển, cùng nhiều dự án quy mô với hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Trong đó, Phú Quốc United Center đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Sức hút của siêu quần thể này đến từ hệ thống tiện ích all-in-one, cùng nhiều “kỳ quan” nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí sôi động như Vinpearl Safari, Vinpearl Golf, VinWonders, Grand World… Nơi đây còn là điểm đến trải nghiệm sự kiện, lễ hội hoành tráng bậc nhất của đảo ngọc, hội tụ tinh hoa của văn hóa thế giới và Việt Nam.

Phú Quốc United Center là điểm hội tụ những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Đặc biệt, Phú Quốc United Center cũng là dự án duy nhất đang phát triển dòng sản phẩm BĐS du lịch lễ hội Festi-Mashup với 3 loại hình độc đáo. Trong đó, FestiHome là căn hộ 4 sao được vận hành bởi Wyndham & Vinpearl, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú; Festishop là nhà phố thương mại đa năng mang tới không gian sống kết hợp kinh doanh đầy tiềm năng; và FestiCation - Thẻ VIP quyền năng giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm dịch vụ tại Phú Quốc United Center.

Vào ngày 23/12 tới đây, dòng sản phẩm BĐS lễ hội này sẽ chính thức ra mắt thị trường tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10 Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM). Tại sự kiện này, giới đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về triển vọng phát triển của thị trường BĐS nói chung và thị trường Phú Quốc nói riêng. Cùng với đó là cơ hội tiếp cận và khai phá tiềm năng hấp dẫn của siêu phẩm Festi-Mashup.

Theo hé lộ từ chủ đầu tư Vinhomes, những chính sách ưu đãi hấp dẫn của bộ ba sản phẩm độc đáo này sẽ mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng. Ra mắt khi cả du lịch và BĐS đều bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, Festi-Mashup được kì vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn tại đảo ngọc trong thời gian tới.