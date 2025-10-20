Loại cây mọng nước trị tiểu đường, táo bón, viêm loét đến mụn nhọt

(VTC News) -

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, lô hội (tên khoa học *Aloe vera L var*), còn gọi là nha đam hay long tu, thuộc họ xương rồng, khả năng sống khỏe quanh năm, được trồng nhiều trong các gia đình làm cảnh. Ngoài vai trò làm đẹp, cây còn có hàng loạt công dụng y học.

Hỗ trợ điều trị viêm loét, tiểu đường và táo bón

Lô hội được sử dụng trong các bài thuốc dân gian giúp làm dịu các triệu chứng viêm loét dạ dày – tá tràng. Bài thuốc gồm lô hội, bột nghệ và cam thảo sắc uống 2 - 3 lần mỗi ngày. Trường hợp kèm ợ chua, có thể thêm mai mực tán bột.

Đối với người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, nước ép lô hội từ lá tươi (đã bỏ vỏ) xay với nước, chia thành hai phần uống trong ngày, có thể giúp hạ đường huyết đáng kể.

Trong khi đó, với đặc tính chứa nhiều nước và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, lô hội còn có tác dụng nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón. Mỗi ngày, có thể dùng khoảng 20g lô hội tươi xay cùng 0,5 lít nước để uống.

Lô hội hay nha đam là loài cây không chỉ được dùng để làm cảnh mà còn là vị thuốc trong Đông y.

Giảm ho, đau đầu, hỗ trợ tiêu hóa kém

Khi bị ho có đờm, có thể gọt bỏ phần vỏ xanh của 200g lô hội, rửa sạch nhựa rồi sắc lấy nước uống trong ngày. Đối với người hay đau đầu, chóng mặt, có thể kết hợp lô hội với lá dâu và hoa đại để sắc nước uống.

Ngoài ra, lô hội còn giúp cải thiện tiêu hóa. Một bài thuốc phổ biến là lô hội kết hợp với bạch truật và cam thảo, sắc uống nhiều lần trong ngày.

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh

Bài thuốc dành cho phụ nữ gồm lô hội, nghệ đen, rễ củ gai, tô mộc và cam thảo - tất cả đem sắc nước uống 2 – 3 lần/ngày giúp cải thiện tình trạng kinh bế, đau bụng kinh.

Tăng cường chức năng gan, trị viêm đại tràng mãn

Kết hợp phần thịt lô hội với mật ong xay nhuyễn, dùng mỗi ngày trước bữa ăn khoảng 15 phút giúp cải thiện chức năng gan. Với bệnh viêm đại tràng mãn tính, có thể xay 5 lá lô hội với mật ong, chia làm 2 – 3 lần uống trong ngày.

Làm dịu các vấn đề về da

Dịch gel trong lô hội giúp làm dịu mẩn ngứa, dị ứng da, chàm, viêm da và bỏng nhẹ. Có thể bôi trực tiếp lên da hoặc đắp lát mỏng lên vùng tổn thương. Trong trường hợp bị quai bị, ngoài việc đắp lô hội giã nát, cũng nên sắc nước từ lá lô hội uống bổ sung để giảm sưng đau.

Trị mụn nhọt, cam tích ở trẻ

Lô hội tươi giã nát đắp lên mụn nhọt giúp làm giảm viêm. Đối với trẻ nhỏ bị cam tích (một dạng rối loạn tiêu hóa, còi cọc), có thể dùng rễ lô hội khô sắc nước cho uống hằng ngày.

Lưu ý khi sử dụng lô hội

Dù lô hội mang lại nhiều lợi ích, người dùng nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng để tránh tác dụng phụ, nhất là với phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan, thận hay đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính.