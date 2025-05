Lộ diện thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

(VTC News) -

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm 6 đợt thi đánh giá năng lực của gần 90.000 thí sinh. Hơn 60% thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 75 trở lên. Ở mốc trên 90 điểm, tỷ lệ đạt là 23,7%. Nếu tính từ mốc 105 điểm, tỷ lệ là 3,94%.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt.

Như vậy, so với năm 2024, điểm trung bình thi Đánh giá năng lực năm 2025 nhỉnh hơn khoảng 2,3 điểm (78,8 so với 76,5). Điều này cho thấy kết quả thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, lên khoảng 2-3 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Thủ khoa kỳ thi năm nay là Nguyễn Duy Phong, trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội với 130/150 điểm, cao hơn thủ khoa năm ngoái 1 điểm. Không chỉ vậy, Phong cũng nằm trong top 4 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay.

Đề thi đánh giá năng lực gồm ba phần, phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là Khoa học hoặc tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Trong đó, Phong đạt 48 điểm ở phần Toán học và Xử lý số liệu, Văn học - Ngôn ngữ đạt 46 điểm và Khoa học (Lý, Hóa, Sinh) đạt 38 điểm.

Phong bắt đầu ôn đánh giá năng lực từ tháng 1. Nam sinh không học qua trung tâm hay phải loay hoay tìm hiểu vì đã trường có mô hình học nhóm với sự sát sao của thầy cô.

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Duy Phong.

Phong cho biết, lớp được chia thành hai nhóm lớn, ứng với hai lựa chọn bài Khoa học là Lý, Hoá, Sinh và Lý, Hoá, Sử. Ngoài thời gian được thầy cô dạy, các nhóm tự học và hỗ trợ lẫn nhau. Phong ôn cùng các bạn ở nhóm Lý, Hoá, Sinh. Nam sinh đánh giá cách học này hiệu quả, giúp nhớ lâu kiến thức.

Văn là môn nam sinh thấy thử thách nhất. Phong làm khá tốt các câu hỏi chùm, câu hỏi về đoạn văn, song thường mất điểm ở câu hỏi đúng, sai, phân loại từ. "Vì thế, em dành nhiều công sức cho phần này khi luyện tập", Phong kể.

Dự định trong thời gian tới, Duy Phong cho hay, sẽ cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, để khép lại 12 năm phổ thông với kết quả tốt. Nam sinh sẽ đăt nguyện vọng xét tuyển vào ngành Tự động hoá của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng THPT Chương Mỹ A nói, trường hai năm liên tiếp có thủ khoa thi đánh giá năng lực một phần đến từ việc đẩy mạnh phong trào tự học của học sinh, cùng đó là sự quan tâm của thầy cô, gia đình. "Trường sẽ nhân rộng mô hình, phương pháp hỗ trợ học sinh tự học", thầy cho biết.