Lộ diện quán quân cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng SpeakUp 2026

Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng - SPEAK UP 2026 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến ngày 29/1/2026.
Nối tiếp thành công của các mùa trước, SPEAK UP quay trở lại với mùa thứ 6, có sự góp mặt của nhiều MC, nhà báo nổi tiếng được khán giả yêu mến như: Nhà báo Lại Văn Sâm, Nhà báo Diễm Quỳnh, BTV Hồng Nhung, MC Phí Linh. Dàn cố vấn, ban giám khảo cũng là những gương mặt dày dặn chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật và dẫn chương trình, nhằm mang đến những trải nghiệm học hỏi chất lượng cho thí sinh.
Với chủ đề "Be Raw. Be the Miracle", SPEAK UP 2026 mong muốn tôn vinh giá trị độc bản ẩn sâu trong mỗi MC. Trong đó, "Be Raw" tạo ra không gian nơi người dẫn chương trình thể hiện bản thân, để cảm xúc và cá tính độc đáo được bộc lộ trên sân khấu.
"Phép màu" xuất hiện khi họ dẫn bằng cả trái tim, để lòng chân thành và sự thấu cảm chạm đến khán giả. Vì vậy, SPEAK UP 2026 trở thành sân chơi giúp các thí sinh khai phá, khẳng định những giá trị riêng biệt của bản thân và tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
SPEAK UP 2026 cũng mở ra cơ hội trải nghiệm thực tế cùng nhiều thể loại chương trình và kỹ năng dẫn dắt đa dạng. Tại đây, thí sinh được va chạm, học hỏi và khám phá công việc MC một cách toàn diện.
Chương trình cũng tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, nơi các thí sinh thể hiện tài năng và trí tuệ và được nhận xét, đánh giá bởi ban giám khảo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông.
Sau thời gian được rèn giữa qua các buổi training, mỗi thí sinh cần có sự kết hợp giữa những yếu tố quan trọng như: ngoại hình, giọng nói, kỹ năng xử lý tình huống...để kết nối với người xem.
Tại vòng thi cuối cùng, top 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Lê Thanh Mai, Chu Nhật Huy và Nguyễn Mai Loan đã có màn đối thoại với các khách mời chuyên môn (Nhà báo Hồ Trí, Content Creator cô Sương Mai, Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh). Các thí sinh không chỉ làm chủ sân khấu mà còn ghi điểm nhờ khả năng lồng ghép từ khóa thông minh và thể hiện quan điểm cá nhân ấn tượng.
Với màn thể hiện xuất sắc, Nguyễn Mai Loan đã chính thức trở thành chủ nhân ngôi vị cao nhất cuộc thi SPEAK UP 2026. Thí sinh đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo bằng bản lĩnh sân khấu và phong thái tự tin.
SPEAK UP 2026 là sân chơi hấp dẫn và kịch tính, nơi các "cây mic" trẻ được thử sức trong loạt thử thách mang tính ứng biến, biên tập nội dung và bản lĩnh sân khấu. Không những thế, cuộc thi còn mở ra cơ hội để thí sinh nâng tầm tư duy làm nghề, hoàn thiện phong cách và khẳng định dấu ấn cá nhân.
