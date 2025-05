Lộ diện loạt ưu đãi tặng vé mời xem G-Dragon dành cho khách hàng VPBank

(VTC News) -

Tối 22/5, chỉ sau 2 giờ mở bán, toàn bộ vé public sale của sự kiện K -Star Spark in Vietnam- Presented by VPBank đã hết. Nhiều fan hâm mộ vẫn ngậm ngùi tiếc nuối vì chưa đủ may mắn sở hữu tấm vé quyền lực này.

Tuy nhiên, cơ hội săn vé “nguyện vọng 3” vẫn còn khi VPBank vừa tung loạt ưu đãi tặng vé đặc quyền với những điều kiện nhận vé phù hợp với mọi đối tượng khách hàng và người hâm mộ.

Chi tiêu visa, nhận vé liền tay

Chỉ cần đạt mức top chi tiêu bằng thẻ VPBank Visa cao nhất mỗi tuần từ ngày 23/5 đến 9/6 là khách hàng sẽ sở hữu tấm vé đi gặp “anh Long”. Cụ thể, với thẻ thanh toán VPBank Visa Debit, chỉ cần tổng chi tiêu tối thiểu 10 triệu đồng/tuần tại máy POS hay chi tiêu online là sẽ được nhận vé CAT 4. Với thẻ thanh toán VPBank Visa Credit, dành cho hội viên VPBank Prime, mức chi tiêu tối thiểu mỗi tuần để nhận vé là 10 triệu đồng sẽ nhận được vé CAT3. Còn nếu khách hàng quẹt thẻ VPBank Visa Credit để chi tiêu siêu thị, ăn uống, mua sắm cũng có cơ hội nhận vé CAT3..

Duy trì số dư lớn, cầm chắc vé VIP1

Với những khách hàng có tài chính vững vàng, VPBank cũng triển khai chương trình tặng vé cho những khách hàng duy trì số dư tài khoản tăng trưởng đều đặn hàng tuần bao gồm cả số dư Super Sinh lời. Cụ thể, áp dụng cho những khách hàng hiện hữu (đã mở CIF) trước 22/5/2025: 100 khách hàng tăng số dư bình quân tuần tăng net từ 200 triệu đồng sẽ nhận ngay vé VIP1 , 500 khách có số dư bình quân tuần tăng trưởng từ 50 triệu - dưới 200 triệu sẽ nhận được vé CAT3. Đối với những khách hàng mới (mở CIF mới) mới từ ngày 23/5/2025, cơ hội vé CAT 3 về tay sẽ dành cho người duy trì dư bình quân tuần từ 10 triệu đồng

Gửi tiết kiệm, vé trong tầm tay

Dành cho những người hâm mộ có nhu cầu gửi tiết kiệm, VPBank dành tặng vé mời tương ứng với các mức số dư tiền gửi được mở mới. Theo đó, khách hàng cần mở mới tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND (sản phẩm Tiết kiệm thường, Phát lộc Thịnh vượng hay Thịnh vượng linh hoạt) tại quầy hoặc qua kênh online, với thời hạn gửi tối thiểu 06 tháng. VPBank sẽ tặng vé CAT 2 cho những khách hàng gửi từ 3 tỷ đồng; và vé VIP 1 cho những khoản tiết kiệm từ 8 tỷ đồng.

Đăng ký vay ngay, cháy cùng thần tượng

Khách hàng chỉ cần mở mới hoặc đang sở hữu tài khoản thấu chi còn hiệu lực trong thời gian diễn ra chương trình, duy trì dư nợ tối thiểu 30 triệu đồng liên tục 5 ngày sẽ auto được ưu tiên cơ hội nhận vé CAT 2 hoặc CAT 4. Đối với nhóm khách hàng vay tín chấp, có mức giải ngân tối thiểu từ 100 triệu trở lên sẽ có cơ hội nhận vé CAT4. Chương trình sẽ được áp dụng trong 3 tuần từ 23/5-9/6.

Thêm nhiều ưu đãi chưa từng có

Nếu khách hàng là hội viên hội "phú ông, phú bà", thì việc nâng hạng hội viên hoặc rủ bạn thân gia nhập Diamond, Diamond Elite hay VPBank Private có thể mang đến đặc quyền sở hữu những tấm vé CAT2, VIP1, thậm chí SVIP – các vị trí gần như “trong mơ” tại mọi concert quốc tế. Chưa hết, chỉ với một thao tác đơn giản như thực hiện Sinh trắc học, khách hàng cũng có cơ hội tham gia quay số trúng giải thưởng tiền mặt lên đến 8,8 triệu đồng cùng nhận vé mỗi tuần.

Không cần cắn răng mua chênh làm giàu cho phe vé, chỉ cần chi tiêu thông minh hoặc gửi tiền đúng lúc, hoặc thậm chí định danh sinh trắc học, người hâm mộ đã có thể tiến gần hơn bao giờ hết đến “giấc mơ thanh xuân” thở chung bầu không khí với thần tượng tại sân vận động Mỹ Đình ngày 21/6 sắp tới.

Thông tin dòng thẻ áp dụng chương trình ưu đãi tặng vé Thẻ tín dụng quốc tế VPBank Visa: Visa Platinum Travel Credit (454107); Visa California Fitness Platinum Credit (454107); Visa California Centuryon Signature Credit (405280); Visa Gold Travel Credit (406453); Visa Signature Travel Credit (405280); Visa Super Shopee Platinum Credit (478668); Visa Shopee Platinum Credit (419834) Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Visa: VPBank Visa Prime Platinum Debit (45411909); VPBank Visa Shoppee Debit(41581500); VPBank Visa Platinum Travel Debit (45411901) Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi: https://kstar.vpbank.com.vn/