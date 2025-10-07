Lở đất vùi lấp lán trại trong đêm, 2 vợ chồng ở Thanh Hoá tử nạn

(VTC News) -

Đêm 6/10, tại khu vực rừng núi thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) xảy ra trong đêm, đất đá từ trên cao đổ ập xuống khu lán trại làm nương rẫy làm ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977, trú bản Đoàn Kết) tử nạn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nạn nhân ra khỏi hiện trường để chuẩn bị hậu sự

Đến sáng 7/10, khi người dân bản Đoàn Kết lên nương mới phát hiện vụ việc và báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt để tìm kiếm, đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi lớp đất đá dày đặc.

Theo chính quyền địa phương, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11 (bão Matmo), đêm 6/10, tại xã biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mưa to kéo dài gây ra hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tại thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) có 4 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, nhà cửa bị sập, đồ đạc và vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi.

Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng kịp thời có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Đến sáng 7/10 mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương vùng núi Thanh Hoá, tại xã Trung Hạ xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 217, đoạn Km22–Km23, qua bản Tong. Khối lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường gây chia cắt giao thông hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng Công an xã Trung Hạ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo và nỗ lực thông đường trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn giao thông.