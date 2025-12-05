Lô cốt dày đặc giữa phố, người Hà Nội chật vật di chuyển trong làn đường hẹp

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tuyến đường Trần Phú và Thanh Bình - Phùng Hưng (phường Hà Đông) nhiều ngày qua liên tục ùn ứ khi hàng loạt lô cốt thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chiếm khoảng một phần ba mặt đường. Việc quây rào thu hẹp đáng kể không gian lưu thông khiến các dòng phương tiện bị dồn lại, di chuyển khó khăn, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Chiều tối 4/12, dù mới hơn 17h, dòng xe đã ken đặc trước các điểm rào chắn trên đường Trần Phú. Mỗi lô cốt cách nhau vài chục mét, tạo thành hàng loạt “nút thắt cổ chai”.
Ô tô gần như không thể đi nhanh, còn xe máy phải len lỏi qua khoảng trống rất hẹp giữa các dải rào tôn và dòng phương tiện đang dồn lại phía trước. Nhiều người mất 10-15 phút mới vượt qua được đoạn đường dài không đến một cây số.
Theo chia sẻ của một số người dân sống quanh khu vực, cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc kể từ khi các lô cốt được dựng lên từ tháng 7.
“Giờ cao điểm đi qua đây thật sự rất căng thẳng. Làn đường bị bó hẹp vì lô cốt nên xe máy cứ phải luồn lách giữa ô tô và dải chắn. Chỉ sơ sẩy một chút là va quệt ngay. Mỗi lần đi qua đoạn này tôi đều phải chạy chậm, vừa đi vừa né, tốn thêm cả chục phút”, chị Hằng, nhân viên văn phòng ở phường Hà Đông chia sẻ.
Không chỉ người đi bộ gặp khó, người dân sống ven tuyến đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Minh Anh, sinh viên trường Đại học Hà Nội cho biết việc di chuyển mỗi sáng để bắt xe bus luôn rất khó khăn trên đoạn đường này. “Tôi đi từ ký túc ra bến xe buýt mất chưa đến 5 phút, nhưng để băng qua khu vực có rào chắn phải đứng chờ rất lâu. Vạch sang đường bị che mất, nhiều xe không kịp quan sát nên cứ lao ầm ầm khiến người đi bộ thấy rất áp lực”, Minh Anh nói.
Dòng xe len lỏi trước các điểm rào chắn trên đường Trần Phú, phường Hà Đông chiều 4/12.
Dự án thi công rào chắn tại nút giao đường Thanh Bình - Phùng Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội).
Ngoài khu vực đường Trần Phú, Thanh Bình, Phùng Hưng (phường Hà Đông), tình trạng thi công rào chắn đường gây cản trở giao thông tại nút giao đường Nguyễn Trãi - Giáp Nhất.
Tại đây, lô cốt dựng lên phục vụ thi công khiến mặt đường vốn đã hẹp nay càng bị bó lại.
Dòng xe buộc phải dồn vào khoảng trống ít ỏi còn lại, phương tiện di chuyển lộn xộn.
Để thoát khỏi cảnh ùn tắc, nhiều người đi xe máy phải đánh lái len giữa ô tô và hàng rào tôn, tạo thành những pha “chui khe” đầy rủi ro, nhất là vào giờ cao điểm khi mật độ phương tiện tăng đột biến.
Ngày 3/12, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát rào chắn tại nhiều dự án trên địa bàn nhằm giảm ùn tắc giao thông. Kết quả đoàn kiểm tra liên ngành xác định riêng dự án hệ thống nước thải Yên Xá đang có 5 vị trí rào chắn trên đường Trần Phú và 1 vị trí trên đường Phùng Hưng gây cản trở đáng kể cho phương tiện.
Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nhà thầu thi công đã cam kết tháo dỡ 4 vị trí quây rào trong thời gian chờ khoan kích, đồng thời thu hẹp 2 lô cốt còn lại. Việc dựng lại rào chắn chỉ được phép thực hiện khi có đầy đủ điều kiện thi công và tiến độ cụ thể, tránh tình trạng rào chắn kéo dài nhưng công trường “đứng im” gây bức xúc cho người dân.
Với dự án tuyến metro đoạn Nhổn - ga Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra trên các phố Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo có 6 điểm rào chắn, đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí quây rào và giữ nguyên 5 vị trí còn lại.
