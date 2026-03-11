Lo bị Iran tấn công, Hải quân Mỹ từ chối hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

(VTC News) -

Theo Reuters, hải quân Mỹ đã tổ chức cuộc họp giao ban thường xuyên với đối tác trong ngành vận tải biển và dầu khí. Qua đó, hải quân Mỹ thừa nhận không thể cung cấp dịch vụ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong thời điểm hiện tại, do nguy cơ bị tấn công vẫn còn quá cao.

Bất chấp yêu cầu từ ngành vận tải biển, hải quân Mỹ không thay đổi quan điểm và cho rằng việc hộ tống chỉ có thể thực hiện khi nguy cơ bị tấn công giảm xuống.

Bờ biển Iran và cảng Bandar Abbas ở eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin này.

Đánh giá của Hải quân Mỹ cho thấy sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và phản ánh sự khác biệt so với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp lực lượng hộ tống hải quân bất cứ khi nào cần thiết để khôi phục những chuyến hàng thường xuyên dọc theo tuyến đường thủy quan trọng này.

Cùng thời điểm, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mạnh tay nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình năm 2026 lên 33,66%, từ mức 57,69 USD/thùng lên 78,84 USD/thùng.

Theo dự báo, giá dầu thô Brent trung bình năm 2027 sẽ ở mức 64,47 USD/thùng. Báo cáo lưu ý giá dầu thô Brent tăng mạnh kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ, đạt mức 94 USD/thùng vào ngày 9/3, cao hơn 50% so với đầu năm và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023. EIA thông tin thêm sự tăng giá dầu là do nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz giảm và sản lượng dầu ở Trung Đông thấp hơn.

Tỷ lệ phụ thuộc vào Eo biển Hormuz đối với nhập khẩu năng lượng. (Nguồn: Znews.vn)

Bộ Năng lượng Mỹ cũng lưu ý rủi ro chính có thể dẫn đến việc giá dầu tiếp tục tăng là việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz, nơi gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua. Việc các kho chứa dầu hoạt động hết công suất có thể hỗ trợ thêm cho giá dầu.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như ngừng hoàn toàn kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu nổ ra, đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2022.

Tuần trước, truyền thông Iran đưa tin quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran sẽ nổ súng vào những tàu thuyền cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Một số tàu đã bị trúng đạn.