Livestream 'Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký Mùa 2' bùng nổ với 29 phần quà giá trị

Đây là sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo – Galaxy Innovation Hub, có sự tham dự của đại diện Bộ Công thương, ông Võ Hoàng Long – Giám đốc khu vực TP.HCM - cùng nhiều khách hàng trực tiếp đến theo dõi.

Ngân hàng Số Vikki tổ chức phiên livestream đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trên nền tảng Facebook, phiên livestream đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt tiếp cận và 4.000 lượt tương tác, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ phía cộng đồng. Sau hai tháng triển khai, chương trình trao hơn 170.000 phần quà may mắn từ “Vòng quay VikkiWow”, khẳng định sự quan tâm và tin tưởng ngày càng lớn của khách hàng.

Danh sách 9 khách hàng may mắn trúng 1 chỉ vàng trong phiên livestream ngày 4/9.

Đại diện Ngân hàng Số Vikki chia sẻ: “Những kết quả tích cực này cho thấy khách hàng, đặc biệt là nhóm từng ‘ngủ đông’, đã quay trở lại đồng hành cùng Vikki. Đây là minh chứng rõ ràng cho tính minh bạch, an toàn và lợi ích thiết thực mà chúng tôi mang đến.”

Hòa chung không khí Đại lễ, Vikki triển khai ưu đãi đặc biệt: từ 3/9 đến 30/9/2025, khách hàng từ 80 tuổi trở lên khi gửi tiết kiệm tại 212 điểm giao dịch sẽ được cộng thêm 0,4% lãi suất và nhận bộ quà tặng kỷ niệm 2/9. Khách hàng thuộc lực lượng vũ trang cũng được hưởng ưu đãi tăng lãi suất 0,4% đến hết 31/12/2025. Cả hai nhóm khách hàng đều nhận mã dự thưởng tham gia chương trình “Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký Mùa 2” với tổng giải thưởng hơn 8 tỷ đồng, trong đó giải đặc biệt là 10 lượng vàng SJC.

Ngoài giải thưởng 1 chỉ vàng, Ngân hàng Số Vikki còn trao tặng 20 giải tiền mặt trị giá 2.900.000 đồng.

“Chúng tôi xem đây là lời tri ân gửi tới khách hàng cao tuổi và lực lượng vũ trang – những người luôn được xã hội trân trọng. Vikki cam kết mang lại trải nghiệm an toàn, lợi ích vượt trội và lan tỏa niềm vui trong dịp Đại lễ trọng đại của dân tộc” – Đại diện Vikki nhấn mạnh.

Khách hàng có thể gửi tiết kiệm 24/7 trên ứng dụng Vikki hoặc đến hệ thống 212 điểm giao dịch toàn quốc. Các kỳ quay số được livestream trực tiếp trên fanpage Vikki, đảm bảo minh bạch và công bằng.

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây.

Chương trình “Tiết kiệm Vikki, trúng vàng ký” là dịp tri ân mà Ngân hàng Số Vikki dành cho tất cả các khách hàng thân yêu có nhu cầu tối ưu hoá cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả và rinh thêm tài lộc bất ngờ. Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng của “Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký Mùa 2” sẽ lên tới hơn 8 tỷ đồng, với giải đặc biệt là 10 lượng vàng SJC, 1 giải nhất 1 lượng vàng, 5 giải nhì mỗi giải 5 chỉ vàng và 10 giải ba mỗi giải 1 chỉ vàng. Trong mùa 2 này, Ngân hàng Số Vikki vẫn sẽ tiếp tục livestream quay số hàng kỳ mỗi 4 tuần, từ nay cho tới hết ngày 26/12 - ngày diễn ra kỳ quay thưởng đặc biệt. Mỗi kỳ sẽ có 9 giải, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng. Đặc biệt trong buổi quay số cuối kỳ - kỳ quay thưởng đặc biệt Mega live ngày 26/12/2025, những khách hàng đã gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Số Vikki từ ngày 7/8/2025 sẽ có cơ hội trúng 01 Giải Đặc biệt: 10 lượng vàng; 01 Giải Nhất: 1 lượng vàng; 05 Giải Nhì: mỗi giải 5 chỉ vàng và 10 giải ba mỗi giải 1 chỉ vàng.