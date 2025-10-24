Litva cáo buộc Nga vi phạm không phận NATO

(VTC News) -

Hôm 23/10, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tuyên bố: "Đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và toàn lãnh thổ của Litva. Một lần nữa, điều này cho thấy sự cảnh giác phải luôn được duy trì ở châu Âu."

Bộ Quốc phòng Litva thông tin thêm: "Máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Litva trong thời gian ngắn. Lực lượng của chúng tôi đã hành động nhanh chóng và máy bay phản lực của NATO đang tuần tra."

Máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga. (Ảnh: Getty)

Vào khoảng 18h ngày 23/10 (giờ địa phương), hai máy bay Nga gồm một tiêm kích Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78, có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tiếp dầu khi bay sâu 700m vào lãnh thổ Litva từ khu vực Kaliningrad.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha thuộc lực lượng Cảnh sát Không quân Baltic của NATO được điều động khẩn cấp để phản ứng và hiện đang tuần tra khu vực.

Nhà ngoại giao Nga tại Vilnius đã được triệu tập và Litva gửi cũng công hàm phản đối mạnh mẽ, thông báo cho đồng minh NATO, Liên minh châu Âu về vụ việc.

Hôm 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng tuyên bố quân đội nước này bắn hạ một “số lượng lớn drone Nga”. Warsaw gọi vụ việc là một “sự vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan” và là một “hành động gây hấn”.

Đại biện Nga tại Warsaw, ông Andrey Ordash nói với hãng tin RIA Novosti rằng khi ông bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan, phía Ba Lan không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh các UAV bị bắn hạ là của Nga. Ông cho biết những chiếc drone này đã bay vào Ba Lan từ hướng Ukraine.

Tuy nhiên, ông Tusk lại khẳng định các thiết bị bay này xuất phát từ Belarus chứ không phải Ukraine, đồng thời gọi đây là một “hành động khiêu khích” của Nga.

Tiếp đến ngày 19/9, Estonia cáo buộc 3 máy bay quân sự của Nga vi phạm không phận trong 12 phút. Thời điểm đó, NATO điều tiêm kích để phản ứng. Tuy nhiên, Nga phủ nhận máy bay của mình xâm phạm không phận Estonia và cho rằng Tallinn không có bằng chứng, họ đang tìm cách làm leo thang căng thẳng.