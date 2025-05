(VTC News) -

Nội dung Cha tôi, người ở lại tập 38

Trong tập 38 Cha tôi, người ở lại lên sóng tối nay, ngày 13/5, Nguyên (Trần Nghĩa) rất cáu khi Thảo (Thanh Huế) đăng ảnh hai người trong chuyến công tác lên mạng xã hội khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của họ.

Nguyên đề nghị Thảo gỡ ngay tấm ảnh hai người chụp riêng xuống bởi anh chỉ coi cô là đồng nghiệp tốt và không muốn bị bàn tán.

Thảo rất sốc trước thái độ của Nguyên, cô vừa khóc vừa lấy điện thoại ra và nói sẽ gỡ ảnh ngay lập tức. Vừa lúc An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đi tới chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người và thấy vô cùng khó xử.

Trong khi đó, Nguyên bất ngờ đề nghị với An việc được về nhà thường xuyên hơn. An thừa nhận những ngày 2 anh không có nhà, cô cảm thấy buồn bởi An thích cảm giác 3 anh em ở cạnh nhau nói cười vui vẻ.

Cô đột nhiên đề nghị Nguyên hãy duy trì mãi tình cảm như hiện tại bởi cô muốn vô tư khi ở bên cạnh Nguyên, muốn làm mọi điều mình biết mà không phải vướng bận gì. "Em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em", An nói.

Ở diễn biến khác, cuối cùng Huấn (Minh Tiệp) cũng đã nói lời xin lỗi bố mình (NSND Công Lý). Lần đầu tiên sau nhiều năm cả hai có cuộc nói chuyện tình cảm với nhau. Huấn nói đáng lẽ không nên để bố ở một mình trong từng ấy năm bởi lúc đó anh nghĩ bố không cần tới mình.

Một cảnh trong Cha tôi, người ở lại

Bố Huấn cũng nhận lỗi và cho rằng mình là người không tốt vì đã quá khắt khe với con trai. Huấn nói từng rất hận bố bởi sau khi mẹ mất, ông thường xuyên đi uống rượu say khướt rồi về đánh đập con. Nhưng nhìn lại, Huấn nói mình cũng chẳng ra gì vì suốt ngày chơi bời lêu lổng và không chịu học hành.

Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 39

Trong trailer giới thiệu Cha tôi, người ở lại tập 39 cho thấy, sau khi bị Nguyên từ chối tình cảm, Thảo rơi vào trạng thái mất phương hướng. Việc cô chủ động chuyển chỗ làm và tránh mặt An cho thấy một nỗ lực để bắt đầu lại, nhưng cũng phản ánh tâm lý hoảng loạn và chối bỏ thực tại. Khán giả sẽ được chứng kiến một Thảo đầy tổn thương, tự thu mình trước mọi mối quan hệ.

Tuy nhiên, kịch bản có thể mở ra hướng đi mới cho Thảo, khi cô buộc phải đối diện với cảm xúc thật và những hiểu lầm xung quanh. An - người bạn thân có thể sẽ chủ động gặp Thảo để hóa giải những nghi ngờ và khẳng định mình không liên quan đến chuyện tình cảm giữa cô và Nguyên. Không loại trừ khả năng một nhân vật mới sẽ xuất hiện, mang theo hy vọng và sự đồng cảm, đúng như câu nói: “Thế giới rộng lớn, kiểu gì chẳng gặp được người vừa ý”.

Trong một tình huống then chốt, Huấn người đàn ông tưởng chừng gục ngã vì khoản nợ lớn bất ngờ được vợ cũ là Quyên dang tay cứu giúp. Hành động đầy nghĩa tình này mở ra cơ hội để cả hai nhìn lại mối quan hệ đã đổ vỡ.

Huấn mang tâm trạng biết ơn nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng và bối rối trước sự xuất hiện đúng lúc của Quyên. Trong tập 39, khán giả có thể mong chờ những phân cảnh đậm chất “drama nhẹ” nhưng đầy tình cảm, khi hai người đối diện lại với quá khứ, và có thể là cả những lý do thật sự đằng sau hành động nghĩa hiệp của Quyên - liệu đó là sự quan tâm thật lòng, hay còn liên quan đến con cái, hoặc một toan tính thầm kín?

Trong khi đó bố Chính rất đau lòng vì Tuệ Minh lỗi hẹn - quá khứ của Tuệ Minh chen ngang với hiện tại. Trong khi ông Chính háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc hẹn hò thì Tuệ Minh lại bất ngờ vắng mặt - lý do là cô đã gặp lại người yêu cũ. Hành động này khiến ông Chính, người đàn ông cứng rắn và có phần bảo thủ cảm thấy bị phản bội và mất niềm tin.

Tập 39 được dự đoán sẽ có cuộc đối thoại thẳng thắn giữa hai người. Trong đó, Tuệ Minh sẽ phải giải thích về sự vắng mặt của mình, cũng như làm rõ mối quan hệ với người cũ. Dù lý do là muốn khép lại quá khứ, nhưng sự thiếu minh bạch có thể khiến mối quan hệ đang ấm lên của họ rơi vào khủng hoảng. Rất có thể, cả hai sẽ chọn cách tạm xa nhau để nhìn lại mọi thứ - một bước ngoặt mở ra cao trào cho các tập tiếp theo.

Tập 39 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng vào lúc 20h00 thứ Tư, ngày 14/5 trên VTV3.

Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 39 tại VTV GO.