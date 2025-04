Limousine của Tổng thống Mỹ được vận chuyển ra nước ngoài thế nào?

Mỗi khi Tổng thống Mỹ di chuyển bằng đường hàng không trong nước hoặc quốc tế, ông sử dụng chuyên cơ Air Force One. Trong các chuyến đi ngắn hoặc diễu hành, Tổng thống thường di chuyển bằng một chiếc Chevy Kodiak được thiết kế giống như limousine Cadillac XT6, được gọi thân mật là "The Beast" – phương tiện bảo vệ công nghệ tiên tiến nhất thế giới theo Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Tuy nhiên, khi di chuyển bằng đường không, chiếc xe bọc thép này không nằm trên Air Force One mà được Không quân Mỹ vận chuyển riêng bằng các máy bay vận tải quân sự, cùng với ít nhất một chiếc xe dự phòng khác, tới điểm đến trước khi Tổng thống tới nơi.

Quá trình vận chuyển đoàn xe Tổng thống.

Trước khi Không quân Mỹ đảm nhiệm việc vận chuyển đoàn xe Tổng thống bằng các máy bay như C-5M Super Galaxy, các phương tiện từng được lái trực tiếp đến địa điểm hoặc vận chuyển bằng đường sắt. Tuy nhiên, điều này khiến xe bị hao mòn đáng kể, do đó từ năm 1944, Mật vụ Mỹ bắt đầu sử dụng toa xe lửa chuyên dụng để chở đoàn xe, giúp bảo vệ phương tiện tốt hơn.

Khi Tổng thống cần đi công tác nước ngoài, đoàn xe từng được đưa qua đường biển bằng tàu vận tải quân sự. Đến giữa thập niên 1960, Không quân Mỹ chính thức đảm nhiệm việc này, sử dụng những máy bay vận tải mạnh mẽ nhất để đảm bảo limousine Tổng thống đến nơi an toàn.

Cơ quan Mật vụ Mỹ luôn chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người đứng đầu Nhà Trắng. Theo đó, một chuyến đi bằng xe hơi của Tổng thống thường không kéo dài quá 30 phút. Nếu thời gian di chuyển vượt quá mức này, ông sẽ được khuyến nghị sử dụng trực thăng Marine One hoặc chuyên cơ Air Force One. Khi di chuyển xa, Không quân Mỹ không chỉ vận chuyển chiếc limousine chống đạn trị giá 1,5 triệu USD mà còn cả đoàn xe đi kèm.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống có cấu trúc thay đổi tùy từng chuyến đi, nhưng thường bao gồm xe trinh sát, xe dẫn đường, xe quét đường, xe chỉ huy và limousine chính cùng các xe dự phòng. Mỗi phương tiện có nhiệm vụ riêng trong quá trình di chuyển, và toàn bộ đội hình này cần được vận chuyển bằng máy bay quân sự.

Tùy vào yêu cầu cụ thể, Không quân Mỹ có thể sử dụng nhiều máy bay vận tải hạng nặng như C-17 Globemaster III, có khả năng chở hơn 77 tấn hàng hóa, hay C-5M Super Galaxy, máy bay vận tải lớn nhất của quân đội Mỹ, với khoang hàng rộng 19 feet (5,8 m), dài 143 feet (4.358 m) và sức chứa lên đến 127 tấn. Việc vận chuyển đoàn xe Tổng thống trên toàn cầu không hề rẻ và đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.