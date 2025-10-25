Liệu pháp mới giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn của y học hiện đại là kích hoạt sức mạnh tự thân của cơ thể để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, Vinmec đang tiên phong ứng dụng liệu pháp miễn dịch tăng cường tự thân (AIET) - công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản - mở ra cơ hội kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Tại hội nghị về liệu pháp miễn dịch do Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In (NCRM) Nhật Bản vừa tổ chức, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec - đã công bố những kết quả tích cực sau nhiều năm triển khai AIET tại Việt Nam. Công nghệ này được Vinmec tiếp nhận từ Tập đoàn GN (Nhật Bản) vào năm 2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In.

Một công đoạn trong quá trình tăng sinh tế bào miễn dịch tại Vinmec.

AIET sử dụng chính tế bào miễn dịch khỏe mạnh của người bệnh, gồm tế bào NK và lympho T tự thân. Các bệnh nhân sẽ được lấy 100 ml máu ngoại vi. Sau 15-21 ngày xử lý và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, chế phẩm sẽ được đưa trở lại truyền vào tĩnh mạch của chính người bệnh. Theo GS Liêm, bệnh nhân có thể cần 2-6 chu kỳ điều trị, tùy theo mức độ tiến triển và giai đoạn của ung thư.

Thực tế tại Vinmec cho thấy việc sử dụng AIET như liệu pháp hỗ trợ kết hợp với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn giúp tăng 20 - 30% hiệu quả điều trị và cải thiện đáng kể thời gian sống của bệnh nhân mắc nhiều loại ung thư khác nhau.

Cụ thể, kết quả của hai thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Vinmec giai đoạn 2016 - 2021 cho thấy thời gian sống của bệnh nhân ung thư đại trực tràng tăng trung bình 14,3 tháng. Với ung thư phổi và gan, con số này lên tới 18,7 tháng.

Không chỉ sống lâu hơn, người bệnh còn sống tốt hơn. Hơn 100 bệnh nhân, bao gồm các ca ung thư vú, buồng trứng, tuyến giáp, vùng đầu - cổ giai đoạn muộn, khi tham gia điều trị đều ghi nhận ăn ngon, ngủ sâu, giảm mệt mỏi, buồn nôn và trầm cảm, đồng thời cải thiện khả năng hoạt động thể chất.

Đặc biệt, do sử dụng tế bào tự thân của bệnh nhân và không dùng vật liệu sinh học ngoại lai hay lớp nuôi cấy trung gian nên AIET hầu như không gây tác dụng phụ. Toàn bộ quy trình được Vinmec thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản và tuân thủ Luật An toàn Y học Tái tạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình điều trị.

Thành công của AIET không chỉ là dấu mốc của Vinmec mà còn là bước tiến quan trọng cho y học tái tạo Việt Nam - lĩnh vực đang được xem là “chìa khóa” để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống trong thế kỷ 21.

Đánh giá cao sáng kiến chuyển giao công nghệ AIET của Tập đoàn GN, GS Liêm cũng ghi nhận những nghiên cứu liên ngành nổi bật khác của GN trong lĩnh vực y học tái tạo. Đáng chú ý là công nghệ bảo tồn sụn khớp bằng tế bào tự thân, chứng minh khả năng đảo ngược quá trình lão hóa tế bào trong phòng thí nghiệm - một thành tựu có thể mở ra kỷ nguyên mới cho y học phục hồi trong tương lai. Hiện, công nghệ này đang được chuyển giao đến các bệnh viện và viện nghiên cứu quốc tế.

GS. Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, là một trong những phẫu thuật viên nhi khoa hàng đầu Việt Nam, đồng thời là nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực y học tái tạo và liệu pháp tế bào. Ông là chủ nhân Giải thưởng Nikkei Asia 2018 về Khoa học & Công nghệ, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Anh hùng Lao động, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, và năm 2025 được xếp hạng trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới do nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ) công bố.