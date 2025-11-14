Liên tục phát hiện bến vật liệu không phép ở Hưng Yên

(VTC News) -

Tối 14/11, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin trong quá trình triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2025, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động không phép trên tuyến sông Trà Lý, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể ngày 14/11, tổ công tác liên ngành kiểm tra khu vực bốc dỡ vật liệu tại Km31 bờ phải sông Trà Lý, thuộc phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện bãi trung chuyển hàng hóa do ông Ngô Minh L. (sinh năm 1988, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) làm chủ.

Hiện trường khu vực bến bãi không phép tại sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt.

Tại đây, phương tiện thủy nội địa số đăng ký VP-2699 đang neo đậu, bốc dỡ cát lên ô tô. Qua kiểm tra, phương tiện VP-2699 thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn M. (trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), do ông Phạm Trung K. làm thuyền trưởng.

Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng K. đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn và hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Riêng bến bãi tập kết vật liệu, ông Ngô Minh L. không cung cấp được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh việc được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa hay khu neo đậu.

Căn cứ quy định, tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt hành chính ông Ngô Minh L. số tiền 27,5 triệu đồng về hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép.

Đồng thời, thuyền trưởng Phạm Trung K. bị xử phạt 15 triệu đồng do neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hóa tại vị trí không được cấp phép.

Tổ công tác liên ngành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính liên quan bến bãi không phép.

Tổ công tác yêu cầu ông L. cam kết không tiếp tục tổ chức bốc xếp, tập kết hàng hóa khi bến chưa đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, tổ công tác đề nghị UBND phường Trần Lãm tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm nếu phát hiện các hoạt động tái diễn sai phạm.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News cũng thông tin về việc tổ liên ngành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quang K. (sinh năm 1969, trú xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) số tiền 27,5 triệu đồng liên quan hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

Đồng thời, cơ quan chức năng xử phạt anh Cao Văn B. (sinh năm 1996, trú xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa) là chủ kiêm thuyền trưởng của phương tiện thủy TH-1649 số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động.