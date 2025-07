Liên tiếp có người uống Number 1 trúng thưởng iPad Air, Airpods Max

(VTC News) -

Từ bất ngờ, khó tin cho đến vỡ òa vì vui mừng là cung bậc cảm xúc khó tả mà anh Võ Hữu Vũ (33 tuổi, Quảng Ngãi) trải qua khi trở thành khách hàng đầu tiên trúng giải Nhì chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1 hè này. Phần thưởng là một máy tính bảng iPad Air 6 M2 trị giá 17,6 triệu đồng.

Hàng trăm nghìn giải thưởng thẻ nạp điện thoại đã được trao, những chủ nhân đầu tiên của các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư bắt đầu lộ diện. Với sự đồng hành của Đại sứ thương hiệu – rapper Đen, chương trình “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1 đang "đốt cháy" ngày hè theo từng vòng quay may mắn, từng tin nhắn của người chơi với hàng chục nghìn giải thưởng được trao ngay mỗi ngày.

“Dù biết chương trình rất dễ chơi, dễ trúng nhưng cho đến khi trúng thưởng, mình vẫn vô cùng bất ngờ bởi chỉ uống chai nước tăng lực Number 1 mà có thể dễ dàng trúng iPad Air”, anh Võ Hữu Vũ kể.

Anh Võ Hữu Vũ - khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải Nhì là một iPad Air 6 M2 nhờ tiếp năng lượng với Number 1 trong hè năm nay. (Ảnh: NVCC)

Ở tuổi 33, anh Vũ đang là trụ cột gia đình với công việc làm nông. Ruộng vườn không có nhiều nên anh càng phải nỗ lực hơn để lo cho gia đình.

“Ở hoàn cảnh của mình, cần cố gắng mỗi ngày bởi trên là cha mẹ già, dưới là vợ con. Bền chí và nỗ lực hơn mỗi ngày là cảm hứng mình nhận được từ nước tăng lực Number 1. Sự đồng điệu này là lý do mỗi ngày mình uống Number 1 để tiếp thêm năng lượng, bền bỉ với công việc, nỗ lực từng ngày để có cuộc sống tốt hơn cho gia đình”, anh Vũ bày tỏ.

Anh Vũ cho biết sẽ dùng máy tính bảng iPad Air 6 M2 trị giá 17,6 triệu đồng mà Number 1 trao thưởng phục vụ cho công việc để tiếp thêm động lực, cố gắng mỗi ngày.

“Mình rất cám ơn chương trình khuyến mại hè, cám ơn Number 1 đã không chỉ tạo cơ hội cho mình dễ dàng trúng giải thưởng rất giá trị mà còn giúp mình tiếp năng lượng, bền đam mê, thêm cảm hứng phát triển bản thân để cùng gia đình hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”, anh Vũ bày tỏ đầy hy vọng.

Anh Dương Khánh Tâm (28 tuổi, Tây Ninh) cũng háo hức không kém khi trở thành khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải Ba là một Airpods Max trị giá 13 triệu đồng. Anh đã phải thốt lên “wow” đầy bất ngờ khi kiểm tra thông tin trúng thưởng trên website của chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê”.

Anh Dương Khánh Tâm trúng giải Ba là một Airpods Max trị giá 13 triệu đồng từ chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1 trong hè năm nay. (Ảnh: NVCC).

“Mình không tin bản thân sẽ trúng thưởng, bởi đã tham gia nhiều lần nhưng chỉ trúng một thẻ nạp điện thoại. Đến khi nhận được tin nhắn từ tổng đài thông báo trúng giải Ba từ chương trình khuyến mãi của Number 1, mình mới vào website kiểm tra và cảm giác thật 'wow', thật 'đã' khi trở thành một trong những khách hàng may mắn nhất của Number 1 trong năm nay”, anh Tâm hào hứng nói.

Kể từ khi làm tài xế, suốt 3 năm qua, nước tăng lực Number 1 là người bạn đồng hành với anh Tâm trên các cung đường để tiếp năng lượng, tỉnh táo khi lái xe, bền bỉ và nỗ lực với công việc mỗi ngày nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Anh Dương Khánh Tâm mong muốn quy đổi giải thưởng thành tiền mặt để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, mua nước tăng lực Number 1 tiếp thêm năng lượng mỗi ngày và tham gia, ủng hộ chương trình như lời anh kể.

Chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1 mùa hè năm nay dễ chơi, dễ trúng với hơn 860.000 giải thưởng, tổng giá trị 10 tỷ đồng.

Kể từ ngày 5/5 đến hết ngày 2/8, khi uống nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình khuyến mãi hè, người tiêu dùng dễ dàng có cơ hội trúng 3 giải Nhất - mỗi giải 50 triệu đồng tiền mặt; 9 giải Nhì - mỗi giải là một máy tính bảng iPad Air 6 M2 trị giá 17,6 triệu đồng; 9 giải Ba - mỗi giải là một AirPods Max trị giá 13 triệu đồng; 9 giải Tư – mỗi giải là một loa JBL Partybox trị giá 10,9 triệu đồng. Cùng với đó là 860.000 giải thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10 nghìn đến 50 nghìn đồng trúng ngay mỗi ngày.

Chỉ với 2 bước đơn giản để nhận 2 cơ hội trúng thưởng cực lớn từ chương trình khuyến mại hè của Number 1.

Chơi thật, trúng thật, trao thưởng ngay chính là lý do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tạo nên sức hút cho chương trình và mang đến cảm xúc vỡ òa cho hàng trăm nghìn người tiêu dùng qua từng mã code, từng tin nhắn hay vòng quay may mắn; tiếp thêm năng lượng hiện thực hóa ước mơ cho hàng trăm nghìn khách hàng may mắn trúng thưởng trong hè này.