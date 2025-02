Liên tiếp các trường đại học bị mạo danh, lừa sinh viên

(VTC News) -

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát đi cảnh báo về 2 văn bản giả mạo, nội dung liên quan chương trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan và Nhật Bản. Cả 2 văn bản giả đều có dấu của trường cùng chữ ký của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khẳng định 2 văn bản trên là giả mạo. Trường cũng không ban hành các văn bản có nội dung tương tự. Các chương trình trao đổi, học bổng du học đều được nhà trường gửi thông tin qua các kênh chính thống như phòng Hợp tác phát triển, phòng Chính trị và công tác sinh viên hoặc qua lãnh đạo các khoa, qua email...

Do vậy, sinh viên cần xác thực lại thông tin chính xác từ phía nhà trường, tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ.

Văn bản giả mạo được trường Đại học Khoa học Tự nhiên đăng tải kèm cảnh báo. (Ảnh: Nhà trường)

Hiện, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã gửi email nhắc nhở cũng như dặn dò sinh viên trong các buổi sinh hoạt công dân đầu năm mới về việc cảnh giác với các đối tượng xấu, kiểm chứng thông tin.

Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đăng tải cảnh báo hành vi giả mạo con dấu của nhà trường và chữ ký của giám đốc. Cụ thể, văn bản giả mạo có nội dung "Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại The University of Arizona năm 2025-2026" giữa trường Đại học Bách khoa Hà Nội và The University of Arizona.

Đối tượng tham gia gồm toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, có học lực khá trở lên, tư cách đạo đức tốt và phải chứng minh tài chính. Văn bản yêu cầu sinh viên sao kê điện tử chứng minh tài chính của bản thân hoặc thông qua hỗ trợ của gia đình với mức tối thiểu 500 triệu đồng.

Văn bản giả mạo con dấu của nhà trường, chữ ký của giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Nhà trường)

Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định văn bản trên là giả mạo. Tất cả các chương trình trao đổi sinh viên của nhà trường sẽ được thông báo trên website chính thức. Nhà trường cũng nhắc nhở sinh viên, phụ huynh khi cần xác nhận thông tin có thể liên hệ ban công tác sinh viên thông qua số điện thoại, email hoặc website.

Thời gian qua, hàng loạt trường đại học liên tiếp bị giả mạo văn bản liên quan đến chương trình trao đổi, chương trình học bổng, họp mặt giao lưu sinh viên quốc tế. Đại học Kinh tế quốc dân cũng phát đi cảnh báo khi có 2 văn bản giả mạo con dấu nhà trường và chữ ký của giám đốc đại học này liên quan đến việc liên kết quốc tế, chương trình trao đổi sinh viên.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tiếp nhận thông tin khai báo của sinh viên về việc bị lừa đảo với số tiền lớn khi được mời tham gia chương trình liên kết đào tạo của một trường đại học ở nước ngoài.

Nhà trường đề nghị sinh viên cần cảnh giác cao độ trước những thủ đoạn tinh vi này. Đặc biệt, cần kiểm chứng thông tin, xác nhận thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trước khi hành động.