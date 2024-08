Liên quan đến vụ án tội phạm tình dục, Taeil bị buộc rời nhóm NCT

(VTC News) -

Công ty SM Entertainment vừa thông báo Taeil bị buộc tội trong một vụ án liên quan đến tội phạm tình dục. Vụ án đang được điều tra nên công ty quyết định loại Taeil khỏi nhóm nhạc NCT.

"Công ty chúng tôi xác nhận sự thật gần đây Taeil đã bị buộc tội trong vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tình dục. Trong quá trình xác minh sự thật liên quan, chúng tôi nhận thấy vấn đề rất nghiêm trọng và quyết định rằng Taeil không thể tiếp tục hoạt động trong nhóm nữa. Sau khi thảo luận, nam thần tượng quyết định rời nhóm.

Taeil đang hợp tác thành khẩn với cuộc điều tra của cảnh sát. Dựa theo tiến độ điều tra, chúng tôi sẽ đưa ra lập trường bổ sung. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những tranh cãi mà nghệ sỹ của chúng tôi đã gây ra", công ty SM Entertainment thông báo.

Thông tin này khiến người hâm mộ bàng hoàng. Trên các diễn đàn về Kpop, nhiều người bình luận: "Nghiêm trọng đến mức nào mà công ty phải ra thông báo đuổi thành viên"; "Đúng là góc khuất showbiz"; "Sốc quá, anh này nhìn hiền lành và cũng không quá nổi bật trong nhóm"; "SM Entertainment đã làm tốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tuyên bố được đưa ra trước khi tin tức được công bố"...

NCT là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được SM Entertainment thành lập vào năm 2016. Nhóm có hơn 20 thành viên.

Taeil (tên đầy đủ là Moon Taeil) sinh năm 1994, là thành viên hát chính của NCT và các nhóm nhỏ NCT U, NCT 127 nhờ sở hữu giọng ca nội lực ấn tượng. Những bài hát nổi bật của anh gồm Without you, Sound of your heart, Purple... Ngoại hình của Taeil cũng rất được fan yêu thích bởi đem lại cho người đối diện cảm giác chín chắn, trưởng thành và rất đáng tin cậy.