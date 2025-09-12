Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026

(VTC News) -

Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026 khởi tranh hôm nay 12/9. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa câu lạc bộ TP.HCM (trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đồng Tháp.

Câu lạc bộ Khánh Hòa được vào thẳng vòng sau do đối thủ theo lịch thi đấu ban đầu là Hòa Bình không tham dự giải.

CLB Gia Định đổi tên thành Phú Thọ, chuyển trụ sở đến địa phương mới và thi đấu ở sân vận động Việt Trì trong trận gặp Ninh Bình ngày 13/9.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 chỉ có 2 cặp đấu giữa các đội V.League với nhau. CLB Đông Á Thanh Hóa chạm trán HAGL lúc 18h ngày 13/9. Thể Công Viettel đối đầu Hà Nội FC lúc 19h15 ngày 14/9.

Toàn bộ các trận đấu của Cúp Quốc gia 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Lịch thi đấu, kênh phát sóng vòng loại Cúp Quốc gia

Ngày giờ Kênh trực tiếp Trận đấu 12/9 - 17h FPT Play, HTV3, TV360, MyTV, SCTV TP.HCM vs Đồng Tháp 13/9 - 18h FPT Play Long An vs Quy Nhơn United 13/9 - 18h FPT Play Phú Thọ vs Ninh Bình 13/9 - 18h FPT Play Thanh Hóa vs HAGL 14/9 - 16h FPT Play ĐH Văn Hiến vs Bắc Ninh 14/9 - 18h FPT Play Hà Tĩnh vs Quảng Ninh 14/9 - 18h FPT Play Đà Nẵng vs Thanh Niên TP.HCM 14/9 - 19h15 FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV Đồng Nai vs Becamex TP.HCM 14/9 - 19h15 FPT Play Thể Công Viettel vs Hà Nội