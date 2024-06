Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/6

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/6 và sáng 9/6.

Bồ Đào Nha có trận giao hữu với Croatia trước thềm Euro 2024.

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển hôm nay 8/6

- 20h00 ngày 8/6: Slovenia vs Bulgaria

- 20h00 ngày 8/6: Latvia vs Libang

- 23h00 ngày 8/6: Hungary vs Israel

- 23h00 ngày 8/6: Estonia vs quần đảo Faroe

- 23h00 ngày 8/6: Thụy Điển vs Serbia

- 23h00 ngày 8/6: Thụy Sỹ vs Áo

- 23h00 ngày 8/6: Moldova vs Cyprus

- 23h45 ngày 8/6: Bồ Đào Nha vs Croatia

- 00h30 ngày 9/6: Đan Mạch vs Na Uy

- 01h00 ngày 9/6: Bỉ vs Luxembourg

- 02h30 ngày 9/6: Tây Ban Nha vs Bắc Ireland

- 04h30 ngày 9/6: Mỹ vs Colombia

- 07h30 ngày 9/6: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 (Khu vực Bắc Trung Mỹ)

- 02h00 ngày 9/6: British Virgin Islands vs Guatemala

- 02h30 ngày 9/6: Anguilla vs Suriname

- 03h30 ngày 9/6: Cayman Islands vs Antigua and Barbuda

- 04h30 ngày 9/6: Bahamas vs Trinidad and Tobago

- 07h00 ngày 9/6: Belize vs Nicaragua

- 07h00 ngày 9/6: Aruba vs Curacao

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 (Khu vực châu Phi)

- 20h00 ngày 8/6: Eritrea vs Niger

- 20h00 ngày 8/6: Cameroon vs Cape Verde

- 23h00 ngày 8/6: Gambia vs Seychelles

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- 06h30 ngày 9/6: New England Revolution vs New York Red Bulls

- 07h30 ngày 9/6: St. Louis City vs Portland Timbers

- 07h30 ngày 9/6: Minnesota United vs FC Dallas

- 07h30 ngày 9/6: Sporting Kansas City vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 05h00 ngày 9/6: Bảng C - Gremio vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 07h30 ngày 9/6: Bảng C - Internacional vs Delfin

Lịch thi đấu Cup quốc gia Argentina

- 03h20 ngày 9/6: Club Atletico Platense vs CA Huracan

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 01h00 ngày 9/6: CA Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Tiro

- 01h00 ngày 9/6: Tristan Suarez vs Agropecuario

- 01h00 ngày 9/6: Almagro vs Gimnasia Mendoza

- 01h10 ngày 9/6: CA San Miguel vs Quilmes

- 01h20 ngày 9/6: All Boys vs Atlanta

- 05h30 ngày 9/6: Temperley vs Deportivo Moron

- 07h30 ngày 9/6: Brown de Adrogue vs Nueva Chicago

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 03h00 ngày 9/6: CRB vs Botafogo SP

- 03h00 ngày 9/6: Guarani vs Operario Ferroviario

- 03h00 ngày 9/6: Amazonas FC vs Brusque

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 06h30 ngày 9/6: Charleston Battery vs Pittsburgh Riverhounds

- 06h30 ngày 9/6: Rhode Island vs Detroit City FC

- 07h00 ngày 9/6: Louisville City FC vs North Carolina FC

- 07h30 ngày 9/6: Memphis 901 vs Colorado Springs Switchbacks FC

- 07h30 ngày 9/6: FC Tulsa vs San Antonio FC

- 08h00 ngày 9/6: New Mexico United vs Hartford Athletic

- 09h00 ngày 9/6: Oakland Roots vs Tampa Bay Rowdies

- 09h00 ngày 9/6: Monterey Bay FC vs Sacramento Republic FC

- 09h30 ngày 9/6: Las Vegas Lights FC vs Miami FC

- 10h00 ngày 9/6: Phoenix Rising FC vs Orange County SC

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 03h00 ngày 9/6: Vargas Torres vs Cuniburo

- 06h00 ngày 9/6: Manta vs Guayaquil City

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- 21h00 ngày 8/6: EIF vs IF Gnistan

- 21h00 ngày 8/6: KuPS vs AC Oulu

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 01h00 ngày 9/6: HFX Wanderers FC vs Pacific FC

- 04h00 ngày 9/6: Cavalry FC vs Forge FC

Lịch thi đấu J League 2

- 13h00 ngày 8/6: Blaublitz Akita vs Roasso Kumamoto

- 16h00 ngày 8/6: Ehime FC vs Mito Hollyhock

- 16h00 ngày 8/6: Shimizu S-Pulse vs Fujieda MYFC

- 16h00 ngày 8/6: Tokushima Vortis vs Yokohama FC

- 16h00 ngày 8/6: Ventforet Kofu vs Vegalta Sendai

- 17h00 ngày 8/6: Renofa Yamaguchi vs JEF United Chiba

- 17h00 ngày 8/6: Tochigi SC vs Thespakusatsu Gunma

Lịch thi đấu Hạng 2 Trung Quốc

- 18h00 ngày 8/6: Dalian Zhixing FC vs Wuxi Wugou FC

- 18h00 ngày 8/6: Heilongjiang Ice City FC vs Suzhou Dongwu

- 18h30 ngày 8/6: Foshan Nanshi vs Jiangxi Beidamen

- 18h30 ngày 8/6: Qingdao Red Lions vs Yanbian Longding

- 18h30 ngày 8/6: Yunnan Yukun vs Shijiazhuang Gongfu