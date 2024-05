(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 4/5 và sáng mai 5/5. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay là các trận đấu tại V-League và giải bóng đá Ngoại hạng Anh: CLB Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định; SLNA vs Hà Nội và Arsenal vs Bournemouth.

CLB Công An Hà Nội đối đầu với Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu V-League hôm nay 4/5

- 17h00 ngày 4/5: SLNA vs Hà Nội

- 18h00 ngày 4/5: Thanh Hóa vs Bình Định

- 18h00 ngày 4/5: Bình Dương vs Khánh Hòa

- 19h15 ngày 4/5: Hải Phòng vs TP.HCM

- 19h15 ngày 4/5: CAHN vs Nam Định

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam hôm nay 4/5

- 16h00 ngày 4/5: Đồng Tháp vs Long An

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 4/5

- 19h00 ngày 4/5: Sociedad vs Las Palmas

- 21h15 ngày 4/5: Real Madrid vs Cadiz

- 23h30 ngày 4/5: Girona vs Barcelona

- 02h00 ngày 5/5: Mallorca vs Atletico

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5

- 18h30 ngày 4/5: Arsenal vs Bournemouth

- 21h00 ngày 4/5: Brentford vs Fulham

- 21h00 ngày 4/5: Burnley vs Newcastle

- 21h00 ngày 4/5: Sheffield United vs Nottingham Forest

- 23h30 ngày 4/5: Man City vs Wolves

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay ngày 4/5

- 20h30 ngày 4/5: Stuttgart vs Munich

- 20h30 ngày 4/5: Bremen vs Gladbach

- 20h30 ngày 4/5: Wolfsburg vs Darmstadt

- 20h30 ngày 4/5: Dortmund vs Augsburg

- 23h30 ngày 4/5: FC Cologne vs Freiburg

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 4/5

- 23h00 ngày 4/5: Monza vs Lazio

- 01h45 ngày 5/5: Sassuolo vs Inter

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 4/5

- 18h30 ngày 4/5: Leeds United vs Southampton

- 18h30 ngày 4/5: Leicester vs Blackburn Rovers

- 18h30 ngày 4/5: Middlesbrough vs Watford

- 18h30 ngày 4/5: Plymouth Argyle vs Hull City

- 18h30 ngày 4/5: Rotherham United vs Cardiff City

- 18h30 ngày 4/5: Stoke City vs Bristol City

- 18h30 ngày 4/5: Sunderland vs Sheffield Wednesday

- 18h30 ngày 4/5: Swansea vs Millwall

- 18h30 ngày 4/5: West Brom vs Preston North End

- 18h30 ngày 4/5: Birmingham City vs Norwich City

- 18h30 ngày 4/5: Coventry City vs QPR

- 18h30 ngày 4/5: Ipswich Town vs Huddersfield

Lịch thi đấu Ligue 1 vòng 32 hôm nay 4/5

- 20h00 ngày 4/5: Le Havre vs Strasbourg

- 22h00 ngày 4/5: Monaco vs Clermont Foot

- 00h00 ngày 5/5: Metz vs Rennes

- 02h00 ngày 5/5: Brest vs Nantes

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 4/5

- 21h30 ngày 4/5: Rio Ave vs Vitoria de Guimaraes

- 21h30 ngày 4/5: Boavista vs Gil Vicente

- 00h00 ngày 5/5: Sporting vs Portimonense

- 02h30 ngày 5/5: Chaves vs FC Porto

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 4/5

- 12h30 ngày 4/5: FC Seoul vs Ulsan Hyundai

- 14h30 ngày 4/5: Pohang Steelers vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 4/5

- 19h00 ngày 4/5: Mirandes vs Valladolid

- 21h15 ngày 4/5: Huesca vs Real Oviedo

- 23h30 ngày 4/5: Racing Santander vs Elche

- 02h00 ngày 5/5: Cartagena vs Alcorcon

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia hôm nay 4/5

- 22h00 ngày 4/5: Al Tai vs Al Khaleej

- 22h00 ngày 4/5: Al Shabab vs Al Raed

- 01h00 ngày 5/5: Al Nassr FC vs Al Wehda