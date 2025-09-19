Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/9 và rạng sáng 21/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/9 và rạng sáng 21/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 20/09 - 18h30: Liverpool vs Everton
- Ngày 20/09 - 21h00: Brighton vs Tottenham
- Ngày 20/09 - 21h00: Burnley vs Nottingham Forest
- Ngày 20/09 - 21h00: West Ham vs Crystal Palace
- Ngày 20/09 - 21h00: Wolves vs Leeds United
- Ngày 20/09 - 23h30: Man United vs Chelsea
- Ngày 21/09 - 02h00: Fulham vs Brentford
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 20/09 - 18h00: Thanh Hóa vs Hải Phòng
- Ngày 20/09 - 18h00: PVF-CAND vs Đà Nẵng
- Ngày 20/09 - 19h15: Hà Nội vs Viettel
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 20/09 - 19h00: Girona vs Levante
- Ngày 20/09 - 21h15: Real Madrid vs Espanyol
- Ngày 20/09 - 23h30: Villarreal vs Osasuna
- Ngày 20/09 - 23h30: Alaves vs Sevilla
- Ngày 21/09 - 02h00: Valencia vs Athletic Club
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 20/09 - 20h00: Bologna vs Genoa
- Ngày 20/09 - 23h00: Hellas Verona vs Juventus
- Ngày 21/09 - 01h45: Udinese vs AC Milan
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 20/09 - 16h00: Đồng Tháp vs Xuân Thiện Phú Thọ
- Ngày 20/09 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs TPHCM
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 20/09 - 17h00: Chelsea U18 vs Brighton U18
- Ngày 20/09 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Reading U18
- Ngày 20/09 - 17h00: Liverpool U18 vs Blackburn Rovers U18
- Ngày 20/09 - 17h00: West Ham United U18 vs Fulham U18
- Ngày 20/09 - 17h30: Wolves U18 vs Manchester United U18
- Ngày 20/09 - 18h00: Arsenal U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 20/09 - 18h00: Burnley U18 vs Derby County U18
- Ngày 20/09 - 18h00: Southampton U18 vs Tottenham Hotspur U18
- Ngày 20/09 - 18h00: Birmingham City U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 20/09 - 18h00: Stoke City U18 vs Leeds United U18
- Ngày 20/09 - 18h30: Middlesbrough U18 vs Everton U18
- Ngày 20/09 - 19h00: Norwich City U18 vs Aston Villa U18
- Ngày 20/09 - 19h00: Sunderland U18 vs Nottingham Forest U18
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 20/09 - 20h30: Bremen vs Freiburg
- Ngày 20/09 - 20h30: Hamburger SV vs FC Heidenheim
- Ngày 20/09 - 20h30: Hoffenheim vs Munich
- Ngày 20/09 - 20h30: Augsburg vs Mainz 05
- Ngày 20/09 - 23h30: RB Leipzig vs FC Cologne
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 20/09 - 22h00: Nantes vs Rennes
- Ngày 21/09 - 00h00: Brest vs Nice
- Ngày 21/09 - 02h05: Lens vs Lille
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 20/09 - 18h30: QPR vs Stoke City
- Ngày 20/09 - 18h30: Leicester vs Coventry City
- Ngày 20/09 - 18h30: Birmingham City vs Swansea
- Ngày 20/09 - 21h00: Blackburn Rovers vs Ipswich Town
- Ngày 20/09 - 21h00: Derby County vs Preston North End
- Ngày 20/09 - 21h00: Hull City vs Southampton
- Ngày 20/09 - 21h00: Sheffield United vs Charlton Athletic
- Ngày 20/09 - 21h00: Norwich City vs Wrexham
- Ngày 20/09 - 21h00: Portsmouth vs Sheffield Wednesday
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 20/09 - 20h00: Spezia vs Juve Stabia
- Ngày 20/09 - 20h00: Venezia vs Cesena FC
- Ngày 20/09 - 20h00: AC Reggiana vs Catanzaro
- Ngày 20/09 - 22h15: Monza vs Sampdoria
- Ngày 21/09 - 00h30: Mantova vs Modena
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 20/09 - 22h40: Al Hazm vs Al Fateh
- Ngày 20/09 - 22h40: Al Najma vs Al Ittihad
- Ngày 21/09 - 01h00: Al Nassr vs Al Riyadh
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 20/09 - 23h00: New York City FC vs Charlotte
- Ngày 21/09 - 01h30: Philadelphia Union vs New England Revolution
- Ngày 21/09 - 03h30: Atlanta United vs San Diego
- Ngày 21/09 - 06h30: CF Montreal vs New York Red Bulls
- Ngày 21/09 - 06h30: Columbus Crew vs Toronto FC
- Ngày 21/09 - 06h30: Inter Miami CF vs DC United
- Ngày 21/09 - 06h30: Orlando City vs Nashville SC
- Ngày 21/09 - 07h30: FC Dallas vs Colorado Rapids
- Ngày 21/09 - 07h30: Houston Dynamo vs Portland Timbers
- Ngày 21/09 - 07h30: Minnesota United vs Chicago Fire
- Ngày 21/09 - 07h30: Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps
- Ngày 21/09 - 09h30: LA Galaxy vs FC Cincinnati
- Ngày 21/09 - 09h30: San Jose Earthquakes vs St. Louis City
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 20/09 - 21h00: Oud-Heverlee Leuven vs Raal La Louviere
- Ngày 20/09 - 23h15: Sporting Charleroi vs Zulte Waregem
- Ngày 21/09 - 01h45: Anderlecht vs Royal Antwerp
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 20/09 - 21h30: Santa Clara vs Alverca
- Ngày 20/09 - 21h30: Nacional vs Arouca
- Ngày 21/09 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Benfica
- Ngày 21/09 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs SC Braga
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 20/09 - 21h30: FC Volendam vs Excelsior
- Ngày 20/09 - 23h45: FC Groningen vs Telstar
- Ngày 21/09 - 01h00: Fortuna Sittard vs FC Utrecht
- Ngày 21/09 - 02h00: NAC Breda vs Heracles
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 20/09 - 21h15: Leonesa vs Castellon
- Ngày 20/09 - 23h30: FC Andorra vs Mirandes
- Ngày 20/09 - 23h30: Leganes vs Las Palmas
- Ngày 21/09 - 02h00: Almeria vs Sporting Gijon
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 20/09 - 14h30: Jeonbuk FC vs Gimcheon Sangmu
- Ngày 20/09 - 17h00: Daejeon Citizen vs Daegu FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 20/09 - 15h00: Nagoya Grampus Eight vs Shonan Bellmare
- Ngày 20/09 - 16h00: Tokyo Verdy vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 20/09 - 16h00: Yokohama FC vs Albirex Niigata
- Ngày 20/09 - 16h30: Cerezo Osaka vs Kashiwa Reysol
- Ngày 20/09 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Kashima Antlers
- Ngày 20/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Avispa Fukuoka
- Ngày 20/09 - 17h00: Kawasaki Frontale vs FC Tokyo
- Ngày 20/09 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Shimizu S-Pulse
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 20/09 - 21h00: Aberdeen vs Motherwell
- Ngày 20/09 - 23h45: Rangers vs Hibernian
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 20/09 - 20h00: Sintrense vs Vizela
- Ngày 20/09 - 21h00: Castrense vs Lusitania Lourosa
- Ngày 20/09 - 21h00: Ovarense vs Sporting Covilha
- Ngày 20/09 - 21h00: Sanjoanense vs Felgueiras 1932
- Ngày 20/09 - 22h00: Vidago FC vs Farense
- Ngày 20/09 - 22h00: Vitoria de Sernache vs Portimonense
- Ngày 20/09 - 22h30: Caldas vs FatimaFatima
- Ngày 21/09 - 02h00: Paredes vs Chaves
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 20/09 - 18h00: Magdeburg vs Schalke 04
- Ngày 20/09 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Elversberg
- Ngày 20/09 - 18h00: Berlin vs Paderborn
- Ngày 21/09 - 01h30: 1. FC Nuremberg vs VfL Bochum
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 20/09 - 16h00: Imigresen FC vs Negeri Sembilan
- Ngày 20/09 - 20h00: PDRM vs Kelantan The Real Warriors
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 20/09 - 15h30: Dewa United vs PSBS Biak Numfor
- Ngày 20/09 - 19h00: Bali United vs PSIM Yogyakarta
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 20/09 - 18h00: chun Yatai vs Zhejiang Professional
- Ngày 20/09 - 18h35: Meizhou Hakka vs Qingdao West Coast
- Ngày 20/09 - 19h00: Qingdao Hainiu vs Shandong Taishan
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 20/09 - 21h00: Dobrudzha Dobrich vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
- Ngày 20/09 - 23h30: CSKA 1948 Sofia vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 20/09 - 22h00: Hajduk Split vs Dinamo Zagreb
- Ngày 21/09 - 01h00: NK Lokomotiva vs NK Varazdin
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 20/09 - 23h00: FC Midtjylland vs Viborg
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 20/09 - 20h15: Sur vs Al-Shamal
- Ngày 20/09 - 20h25: Al Rustaq vs Bahia
- Ngày 20/09 - 23h00: Dhofar vs Al-Nasr Salalah
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 20/09 - 20h30: Al-Ain vs Khorfakkan
- Ngày 20/09 - 20h30: Dibba Al Fujairah vs Al Ittihad Kalba
- Ngày 20/09 - 23h15: Al-Nasr SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 20/09 - 21h00: Zug vs Breitenrain
- Ngày 20/09 - 22h00: CS Le Locle vs FC Grand-Saconnex
- Ngày 20/09 - 22h00: Echallens vs FC Stade Lausanne-Ouchy
- Ngày 20/09 - 22h00: FC Unterstrass vs Xamax
- Ngày 20/09 - 23h00: FC Morbio vs FC Rapperswil-Jona
- Ngày 21/09 - 00h00: Aarau vs Young Boys
- Ngày 21/09 - 00h00: FC Wil 1900 vs St. Gallen
- Ngày 21/09 - 00h00: Prishtina Bern vs Sion
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 20/09 - 23h05: Vestri vs IA Akranes
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 20/09 - 22h45: ACS Champions FC Arges vs Universitatea Cluj
- Ngày 21/09 - 01h00: Otelul Galati vs CS Universitatea Craiova
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 20/09 - 17h15: Radomiak Radom vs Piast Gliwice
- Ngày 20/09 - 19h45: Arka Gdynia vs Korona Kielce
- Ngày 20/09 - 22h30: Termalica Nieciecza vs Lech Poznan
- Ngày 21/09 - 01h45: Rakow Czestochowa vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 20/09 - 21h00: Crusaders vs Ballymena United
- Ngày 20/09 - 21h00: Dungannon Swifts vs Cliftonville
- Ngày 20/09 - 21h00: Larne vs Carrick Rangers
- Ngày 20/09 - 21h00: Linfield vs Glenavon
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 21/09 - 02h00: Vitoria vs Fluminense
- Ngày 21/09 - 04h30: Botafogo FR vs Atletico MG
- Ngày 21/09 - 04h30: Ceara vs Bahia
- Ngày 21/09 - 07h00: Palmeiras vs Fortaleza
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 21/09 - 00h30: Barracas Central vs Sarmiento
- Ngày 21/09 - 02h45: Union vs Independiente Rivadavia
- Ngày 21/09 - 05h00: Tigre vs Aldosivi
- Ngày 21/09 - 07h15: Atletico Tucuman vs River Plate
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 21/09 - 06h00: Crown Legacy vs Atlanta United II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 21/09 - 02h00: HFX Wanderers FC vs Pacific FC
- Ngày 21/09 - 05h00: Cavalry FC vs Valour FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 21/09 - 04h00: Mixco vs Aurora FC
- Ngày 21/09 - 06h00: CSD Municipal vs Deportivo Marquense
- Ngày 21/09 - 09h00: Deportivo Malacateco vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 21/09 - 06h00: Pachuca vs Queretaro FC
- Ngày 21/09 - 08h00: Pumas vs Tigres
- Ngày 21/09 - 08h07: CD Guadalajara vs Toluca
- Ngày 21/09 - 10h05: Monterrey vs CF America
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 21/09 - 00h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona
- Ngày 21/09 - 00h00: Maccabi Netanya vs Ironi Tiberias
- Ngày 21/09 - 00h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Jerusalem
