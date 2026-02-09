09/02/2026 11:01:43 +07:00

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành mới nhất

09/02/2026 11:01:43 +07:00
(VTC News) -

34 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh, với thời gian dao động từ 9 đến hơn 14 ngày, tùy từng địa phương.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 34 Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh/thành công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh nhằm đảm bảo kế hoạch học tập, sinh hoạt và thuận tiện cho phụ huynh sắp xếp lịch trình gia đình.

Thời gian nghỉ Tết cho học sinh năm nay có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương, kéo dài từ ít nhất 5 ngày đến nhiều nhất 14 ngày.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán giữa học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy theo từng khu vực. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán giữa học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy theo từng khu vực. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Lào Cai là các địa phương dẫn đầu về thời gian nghỉ, với lịch nghỉ kéo dài 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến 22/2/2026 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ Tết 14 ngày từ 11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 16/2/2026 đến 28/2/2026. Tuy nhiên, do ngày 1/3/2026 rơi vào Chủ nhật, học sinh chỉ quay trở lại trường vào ngày 2/3/2026. Quảng Ninh là địa phương có thời điểm học sinh trở lại lớp muộn nhất cả nước trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các thành phố TP.HCM, Cần Thơ, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ từ 11 ngày.

Đà Nẵng, Huế có lịch nghỉ khoảng 9 ngày, phù hợp với lịch học và quy định chuẩn.

Kỳ nghỉ Tết chính thức của học sinh thủ đô Hà Nội kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần nên học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

STTTỉnh/ thànhSố ngày nghỉThời gian nghỉ Tết Nguyên đán
1An Giang149-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
2Lâm Đồng149-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
3Quảng Ninh1416-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
4Tây Ninh1211-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
5Cần Thơ1112-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
6Hà Tĩnh1113-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
7Hà Nội

5

16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
8Đà Nẵng914-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
9Huế914-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
10TP.HCM11

11-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

11Vĩnh Long14

11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

12Đồng Nai12

11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

13Cà Mau 14

9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)

14Lào Cai 14

9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)

15Phú Thọ 12

11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

16Khánh Hoà11

12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

17Gia Lai11

12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

18Thanh Hoá1112-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
19Nghệ An 10

13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

20Bắc Ninh 9

14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

21Hải Phòng9

14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

22Đắk Lắk11

12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

23Hưng Yên 5

16-22/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)

24Sơn La11

12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

25Thái Nguyên1213-22/2 (6 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng)
26Quảng Trị1112-22/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng)
27Điện Biên10

13-22/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

28Ninh Bình12

13-24/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)

29Tuyên Quang1112-22/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng)
30Quảng Ngãi11

12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

31Lạng Sơn5

16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)

32Lai Châu

Các trường chủ động, không ít hơn lịch nghỉ chung

33Đồng Tháp

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đã được UBND tỉnh ban hành và Thông báo số 83/TB-UBND để quyết định thời gian nghỉ tết phù hợp

34Cao Bằng

Các trường chủ động, không ít hơn lịch nghỉ chung

Ngày đầu tiên của Tết 2026 là 17/2/2026, tức mùng 1 Tết theo Âm lịch. Thời gian học trở lại ngay sau kỳ nghỉ sẽ là tuần cuối cùng của tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tùy từng địa phương. Đây là thông tin quan trọng giúp phụ huynh, học sinh và nhà trường chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt, di chuyển và học tập trong dịp Tết sắp tới.

Lệ Thu
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn