Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 24/02/2024

24/02/2024 06h30-18h00

Mất điện khu vực ấp An Thới, Đông Hậu thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Mất điện khu vực ấp Mỹ An, ấp An Phú, ấp An Hòa A, ấp An Hòa B, ấp An Phú Tân, ấp An Thạnh A, ấp An Thạnh B, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

Điện lực Tam Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện