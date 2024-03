Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 20/03/2024

20/03/2024 07h30-16h30

Ấp An Thạnh, ấp An Hòa và một phần ấp An Lợi thuộc xã An Lạc Tây. Một phần ấp Ninh Thới thuộc xã Thới An Hội.

Điện lực Kế Sách

Bảo trì, sửa chữa lưới điện