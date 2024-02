Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 29/02/2024

29/02/2024 07h30-11h30

Mất điện khu vực trạm biến áp khu dân cư An Hòa T1 thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện lực Cẩm Lệ

Thay tủ điện, FCO, TLV,… TBA khu dân cư An Hòa T1 - 476/CĐO. - San tải ĐZHA TBA khu dân cư An Hòa T1 - 476/CĐO. - Thí nghiệm CBM TIER 2 MBA khu dân cư An Hòa T1 - 476/CĐO. Công trình: SCL năm 2024 và công tác thí nghiệm định kỳ