Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 28/06/2024

28/06/2024 13h30-17h0

Trạm biến áp An Châu 2 thuộc huyện Hòa Vang

Điện lực Hòa Vang

Lắp sứ chống dòng rò tại 03 FCO đầu tuyến nhánh rẽ trạm biến áp An Châu - An Châu 2 - 475HPH (đang VH482CDO) (VT282/60). Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp An Châu, An Châu 2