Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 04/03/2024

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

04/03/2024 07h30-10h30 Mất điện khu vực trạm biến áp An Nhơn 2 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Thực hiện xử lý phát nhiệt thanh cái hạ áp sau AB tổng và đầu Cosse cáp vặn xoắn nhánh 3 sau trạm biến áp An Nhơn 2 đz 482 T2.NHS

04/03/2024 07h30-11h30 Mất điện khu vực trạm biến áp khu dân cư An Cư T4 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Xử lý phát nhiệt đầu cực trên AB tổng (tủ điện phụ) TBA khu dân cư An Cư T4 đz 482 T2.NHS

04/03/2024 07h30-11h30 Mất điện khu vực trạm biến áp K20 T4 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Chuyển đấu nối cáp vặn xoắn sau ĐZHA trạm biến áp K20 T2 đz 471 T2.NHS qua cáp vặn xoắn kéo mới thuộc ĐZHA trạm biến áp K20 T4 đz 471 T2.NHS (xử lý quá tải cấp điện cho mùa nắng nóng). Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB tổng trạm biến áp K20 T2 đz 471 T2.NHS

04/03/2024 07h30-11h30 Mất điện khu vực trạm biến áp K20-T2 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Chuyển đấu nối cáp vặn xoắn sau ĐZHA trạm biến áp K20 T2 đz 471 T2.NHS qua cáp vặn xoắn kéo mới thuộc ĐZHA trạm biến áp K20 T4 đz 471 T2.NHS (xử lý quá tải cấp điện cho mùa nắng nóng). Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB tổng trạm biến áp K20 T2 đz 471 T2.NHS

04/03/2024 07h30-11h30 Mất điện khu vực trạm biến áp khu dân cư An Cư T4 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Xử lý phát nhiệt đầu cực trên AB tổng (tủ điện phụ) TBA khu dân cư An Cư T4 đz 482 T2.NHS

04/03/2024 13h30-17h30 Mất điện khu vực trạm biến áp An Hải Bắc 2 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Kéo dây, chuyển đấu nối cáp vặn xoắn sau ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 3 đz 475 ADO (đường Đông Du) qua cáp vặn xoắn kéo mới thuộc ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 2 đz 475 ADO (xử lý quá tải cấp điện cho mùa nắng nóng). Chuyển đấu nối ĐZHA sau trạm biến áp Trần Hưng Đạo T7 - 475ADO sang ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 3- 475ADO

04/03/2024 13h30-17h30 Mất điện khu vực trạm biến áp An Hải Bắc 3 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Kéo dây, chuyển đấu nối cáp vặn xoắn sau ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 3 đz 475 ADO (đường Đông Du) qua cáp vặn xoắn kéo mới thuộc ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 2 đz 475 ADO (xử lý quá tải cấp điện cho mùa nắng nóng). Chuyển đấu nối ĐZHA sau trạm biến áp Trần Hưng Đạo T7 - 475ADO sang ĐZHA trạm biến áp An Hải Bắc 3- 475ADO

04/03/2024 13h30-16h30 Mất điện khu vực trạm biến áp An Hiệp T2 thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Thực hiến xử lý phát nhiệt thanh cái hạ áp sau AB tổng và đầu Cosse cáp vặn xoắn nhánh 3 sau trạm biến áp An Hiệp 2 đz 473 T2.NHS