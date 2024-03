Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 17/03/2024.

17/03/2024 05h00-06h00

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh từ đường Đại lộ Bình Dương đến ngã tư Cây Me, đường Phan Đăng Lưu, đường Bùi Ngọc Thu từ khu vực ngã 3 Chợ Cũ đến Đình Bưng Cầu. Một phần phường Hiệp An, phường Tương Bình Hiệp, phường Hiệp An thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

Điện lực Thủ Dầu Một

Bảo trì, sửa chữa lưới điện