Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 12/05/2024

12/05/2024 08h00-13h00

Khu vực đường Số 3, đường U và đường V Khu trung tâm hành chính Dĩ An thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Bảo dưỡng Trung, hạ áp