Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 01/04/2024

01/04/2024 05h00-06h00

Khu vực từ ngã 3 Chợ Cũ đến dốc Lò Lu thuộc đường Lê Chí Dân, thành phố Thủ Dầu Một. Khu vực đường Giao thông nông thôn thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Trường tiểu học Tương Bình Hiệp, Trường THCS Tương Bình Hiệp thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Doanh nghiệp tư nhân sắt An Bình, quán Sông Quê, Cửa hàng nội thất Nhàn Phát thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Khu vực đường Bùi Ngọc Thu, đường Lê Văn Tách, đường Hồ Văn Cống từ ngã 3 Suối Giữa đến ngã 3 Sở Gà thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Các trạm Bệnh viện Á Châu, Bệnh viện Vạn Phúc, Gốm Anh Tuấn thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Các trạm phường Tương Bình Hiệp, phường Tân An, phường Hiệp An thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

Điện lực Thủ Dầu Một

Thực hiện sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)