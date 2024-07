Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24/07/2024

24/07/2024 07h30-16h30

Ấp An Hòa, ấp An Điền thuộc khu vực xã Lộc An. Ấp Tân Hội thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

Điện lực Đất Đỏ

Bảo dưỡng Trung, hạ áp