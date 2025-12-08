Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 8/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện trạm Ya Chim 4A. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện kéo rải căng dây, đấu nối vào tủ TBA Ya Chim 4A đưa vào sử dụng thuộc công trình: Hoàn thiện lưới THA khu vực TP Kon Tum và huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm T3 Đăk Ui. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thi công lắp đặt MBA T3 Đăk Ui 08/12/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Xóm 4-1 Đăk KĐêm. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thi công lắp đặt MBA Xóm 4-1 Đăk KĐêm

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 10h00 - 13h00 Mất điện trạm TT Mộ Đức 10. Đội quản lý điện Mộ Đức Nâng dung lượng MBA TT Mộ Đức 10 XT 474/MDU từ 100kVA lên 160kVA theo QĐ số 5377-QĐ/QNPC 08/12/2025 từ 10h00 - 14h00 Mất điện trạm Đức Minh 16. Đội quản lý điện Mộ Đức Giảm dung lượng MBA Đức Minh 16 XT 472/T3 từ 160kVA xuống 100kVA theo QĐ số 5377-QĐ/QNPC

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Hành Phước 9, Hành Phước 11. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công căng hãm dây dẫn, đấu nối và thu hồi dây dẫn đường dây hạ thế thuộc TBA Hành Phước 9, 11 (XDCB2024) 08/12/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm Hành Thịnh 2. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công căng hãm dây dẫn và đấu nối đường dây hạ thế tại TBA Hành Thịnh 2 (XDCB2024)

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk Dục 6. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công chuyển lưới hạ thế sau TBA Đăk Dục 6 thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 09h15 Mất điện trạm NLMT Tiên Châu. Đội quản lý điện Sa Thầy Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum đăng ký công tác kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha. 08/12/2025 từ 09h30 - 10h35 Mất điện NLMT Đăk Tân. Đội quản lý điện Sa Thầy Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum đăng ký công tác kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha. 08/12/2025 từ 12h30 - 15h30 Mất điện trạm NLMT Quang Nhật. Đội quản lý điện Sa Thầy Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum đăng ký công tác kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha. 08/12/2025 từ 10h45 - 11h50 Mất điện trạm NLMT Chính Tâm. Đội quản lý điện Sa Thầy Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum đăng ký công tác kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Đình Tứ. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Đình Tứ - XT 472DQU 08/12/2025 từ 08h30 - 09h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Trần Giới . Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Trần Giới - XT 472DQU 08/12/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Phúc Lộc Việt Nam. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Phúc Lộc - XT 472DQU 08/12/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Ngọc Vĩnh. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Ngọc Vĩnh - XT 472DQU 08/12/2025 từ 11h30 - 12h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Minh Đức Solar Việt Nam. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Minh Đức Solar - XT 472DQU 08/12/2025 từ 12h30 - 13h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Hồng Duy. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Hồng Duy - XT 472DQU 08/12/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Hòa Hải. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Hòa Hải - XT 472DQU 08/12/2025 từ 14h30 - 15h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Quốc Cường. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Cường Quốc - XT 472DQU 08/12/2025 từ 15h30 - 16h30 Mất điện trạm MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Văn Long. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ bộ đo đếm MOF tại TBA NLMT Văn Long - XT 472DQU

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Trà Bình 6. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay HTDD TBA Trà Bình 6 08/12/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm Trà Xuân 8. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay HTDD TBA Trà Xuân 8

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 8/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.