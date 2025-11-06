Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 7/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/11/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Nham Biều T1. Đội quản lý điện Hương Trà Thu hồi đường dây từ A0 đến A7 TBA Nham Biều 1

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Hương Lâm 1, Liên Hiệp, T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Đấu nối tại VTA8A TBA Hương Lâm 1 và Chuyển toàn bộ khách hàng từ VTB1/5 đến VTB1/19 từ TBA Liên Hiệp sang cho Hương Lâm 1. Chuyển AB nhánh B đang đấu trên thanh cái xuống lại AB; tách lèo hạ thế đang cấp điện từ TBA Liên Hiệp tại VT B1/5 Hương Lâm 1 trả lưới về lại TBA Hương Lâm 1, đấu lèo tại VT B1/14 TBA Hương Lâm; nâng dây hạ thế vượt đường thấp các VT B13, B14, B15, B18, B19 TBA Liên Hiệp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 7/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.