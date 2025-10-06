  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Ngãi

Cần biếtThứ Hai, 06/10/2025 18:25:13 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 07/10/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 07/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

07/10/2025

từ 08h00 - 10h50

Mất điện trạm chung cư Phú Gia.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumĐội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển dây hạ thế ABC 4*95mm2 từ trụ hiện trạng 1T2/3 qua trụ XDM và cắt gốc thu hồi trụ cũ theo kiến nghị của khách hàng

07/10/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện trạm Lê Văn Tám.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumĐội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển thu hồi ĐD 0,4kV không còn sử dụng sau TBA Lê Văn Tám

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

07/10/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện trạm thủy sản Van Vinh 1.Đội quản lý điện Đức PhổThay tủ điện TBA CBTS Văn Vinh - XT 475/ĐPH

07/10/2025

từ 13h30 - 17h00

Mất điện trạm Phổ Khánh 1(1B).Đội quản lý điện Đức PhổThay tủ điện TBA Phổ Khánh 1 - XT 471/ĐPH

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

07/10/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện trạm Lê Hồng Phong.Đội quản lý điện Đăk Hà

Đội SCĐN tháo, đấu lèo trụ 479-481DAHA_C43.

Đội QLĐ Đăk Hà thay thế DCL 479-7/1 T110ĐHA.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

07/10/2025

từ 07h30 - 12h00

Mất điện trạm khu TĐC Thôn Thế Lợi.Đội quản lý điện Sơn TịnhThay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA KDC Thôn Thế Lợi - XT 472BNG

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn