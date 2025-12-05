Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/12/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 6/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm công ty Nhật Vĩnh. Đội quản lý điện Pleiku Xí Nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Công ty Nhật Vĩnh (AH534373) - XT 472BHO. 06/12/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm Bưu Điện. Đội quản lý điện Pleiku Xí Nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Bưu điện (AH534516) - XT 474DHO

Lịch cúp điện xã Đức Cơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Chư Ty 2, Phan Đình Phùng. Đội quản lý điện Đức cơ Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai lắp giá móc, kẹp dừng, khóa đỡ, nâng tuyến ĐZHA xử lý mất an toàn tại khoảng cột 473DCO/57/50 – 473DCO/96; khoảng cột 473DCO/98 – 473DCO/103) TBA Chư Ty 2. Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai lắp giá móc, kẹp dừng, khóa đỡ, nâng tuyến ĐZHA xử lý mất an toàn tại khoảng cột 473DCO/57/50 – 473DCO/57/39 TBA Phan Đình Phùng. 06/12/2025 từ 13h00 - 16h00 Mất điện trạm Chư Ty 3, Quang Trung. Đội quản lý điện Đức cơ Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai lắp giá móc, kẹp dừng, khóa đỡ, nâng tuyến ĐZHA xử lý mất an toàn tại khoảng cột 473DCO/57 – 473DCO/57/2; khoảng cột 473DCO/57/4 – 473DCO/57/8) TBA Chư Ty 3. Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai lắp giá móc, kẹp dừng, khóa đỡ, nâng tuyến ĐZHA xử lý mất an toàn tại khoảng cột 473DCO/57/8 – 473DCO/57/14; khoảng cột 473DCO/57/16 – 473DCO/57/24) TBA Quang Trung.

Lịch cúp điện xã Ia Grai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm UBX Ia Tô, Thôn 1 IaTô, Khối Phố 7-1, HKD Đoàn Thị Nghĩa, Trương Văn Hợi. Đội quản lý điện Ia Grai Chi nhánh Công ty TNHH XD và SX Thiết bị điện Gia Lai – Xí nghiệp dịch vụ Điện lực 3 thực hiện dựng cột xen kẽ dưới ĐZ 22kV; căng dây lấy độ võng đấu nối đường dây 22kV cấp điện TBA Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Thủy tại khoảng cột C39/5 – C39/6 XT 474IGR. Đội QLĐ Ia Grai chuyển toàn bộ máy biến áp, cáp lực, tủ điện, hệ thống đo đếm của TBA Khối Phố 7-1 sang lắp cho TBA Làng Klăh Số 6 theo P/A hoán chuyển MBA khu vực huyện Ia Grai năm 2025_Đợt 1 06/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Làng Klăh số 6. Đội quản lý điện Ia Grai Đội QLĐ Ia Grai chuyển toàn bộ máy biến áp, cáp lực, tủ điện, hệ thống đo đếm của TBA Làng Klăh Số 6 sang lắp cho TBA Khối Phố 7-1 theo P/A hoán chuyển MBA khu vực huyện Ia Grai năm 2025_Đợt 1.

Lịch cúp điện xã Kông Chro

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 11h30 - 17h30 Mất điện trạm Làng Tơ Kăk, Làng BơYa, KTM- Sơró. Đội quản lý điện Kông Chro Đội QLĐ Kông Chro thực hiện tháo lắp xà, thay cột bị gãy đầu ngọn cột vị trí 326/234/8 XT473AKH do bão số 13 gây ra

Lịch cúp điện xã Phù Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h30 - 10h45 Mất điện trạm Trần Quang Diệu, Lê Lợi 3UB Huyện Phù Mỹ, An Lạc 2, Lê Lợi 4, Chiếu Sáng Số 2 Phù Mỹ, Chiếu Sáng Số 3 Phù Mỹ, Sạc Xe Điện - VinFast. Đội quản lý điện Phù Mỹ + Tổ QLKT-QLPM. + Đấu tắt FCO PĐ Lê Lợi và đấu lèo tại C158A/35 về phía C158A/35/1 XT 477/PMY đang cô lập sau bão, thay dây buột cổ sứ. + ĐZ từ C158A/28 đến C158A/37 XT 477PMY

Lịch cúp điện xã Phú Thiện

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm UB Xã Ia Hiao. Đội quản lý điện Phú Thiện Đội QLĐ Phú Thiện nâng hệ thống xà TBA UB Ia Hiao Có nguy cơ ngập lụt

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 6/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.